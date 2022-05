“non-deve-scegliere-lei-“:-compito-delicato-per-nicolas-vaporidis,-gli-autori-lo-ficcano-nei-guai

Gli autori mettono nei guai Nicolas Vaporodis affidandogli un compito che difficilmente lo vedrà arrivare indenne alla fine.

In queste ore gli autori dell’Isola dei Famosi hanno affidato a Nicolas Vaporidis un compito molto delicato. I concorrenti dovranno ingaggiare uan sfida particolare, e alla fine, tra tutti, l’attore dovrà sceglierne tre.

Tre fortunati ai quali, assieme a Vaporidis, la produzione del reality show ha deciso di fare un regalo molto importante. In poche parole hanno ficcato Vaporidisi in brutto guaio. La scelta potrebbe scatenare l’odio degli esclusi, inasprendo i rapporti già infuocati.

E intanto arrivano i primi suggerimenti chi dovrebbe essere escluso categoricamente da ogni possibilità di vittoria perché considerato già ampiamente sostenuto e aiutato dagli autori stessi.

Nicolas Vaporidis, scelta complicata: non ne uscirà indenne

Nicolas Vaporidis (fonte youtube)Qualche ora fa gli autori del programma hanno proclamato sull’Isola dei Famosi ‘La giornata dello sfogo’, affidando a Nicolas Vaporidis lo svolgimento delle operazioni. Un liberi tutti con parole in libertà che potrebbe riservare non poche sorprese.

E come se non bastasse, gli autori hanno reso più perverso il gioco inserendovi una ricompensa ambitissima. I tre vincitori, scelti dall’attore romano, si partiranno in sua compagnia ‘la torta della domenica’. Una notizia accolta con entusiasmo, visto che i concorrenti sono due mesi che patiscono la fame, nutrendosi con quel poco che la natura selvaggia dell’Honduras è in grado di regalare.

Nicolas ha un compito ingrato. Potrà metterci tanta attenzione ma qualunque sia l’esito finale, finirà quasi sicuramente per scontentare qualcuno, il che vuol dire in buona sostanza inasprire ancora di più gli animi.

Speriamo non scelga Carmen,dato che lei con la scusa di essere la ‘Pupa eterna’ finta stupida, mangia sempre con giochi fatti per lei che non fanno nemmeno ridere… — Mary (@MarySugarHeart) May 22, 2022

Basta far mangiare la tonta, grazie. Sta magnando più che a casa sua. — 𝕷𝖔’ (@Rosso_Geranio) May 22, 2022

Intanto da casa c’è già chi lancia suggerimenti a Nicolas invocando a gran voce che non scelga Carmen Di Pietro. “Basta far mangiare la tonta, grazie. Sta magnando più che a casa sua”. scrive un utente si Twitter. E ancora: “Speriamo non scelga Carmen, dato che lei con la scusa di essere la ‘Pupa eterna’ finta stupida, mangia sempre, con giochi fatti per lei che non fanno nemmeno ridere…”. Molti telespettatori ritengono che gli autori la stiano favorendo in maniera sfacciata. Ma adesso la palla passa a Vaporidis che difficilmente uscirà indenne da una prova così rischiosa.

