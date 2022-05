L’Eredità | Figuraccia colossale in diretta: “Non sa manco le regole!”. Se ne accorgono tutti

Durante la puntata speciale de L’Eredità, andata in onda in prima serata sabato 21 maggio, un ospite speciale si è lasciato andare a una gaffe colossale

Sabato 21 maggio, Rai1 ha proposto una serata speciale dedicata a uno dei programmi più amati dal pubblico: L’Eredità. Per una donazione in beneficienza, il game show di Flavio Insinna è andato in onda alle 21.30 con tanti ospiti tra cui attori, come Pierpaolo Spollon e Nathalie Guetta e cantanti, come Iva Zanicchi e Arisa.

Durante il gioco, però, una concorrente si è lasciata andare a una vera e propria figuraccia. Nessuno se lo sarebbe aspettato ma la telecamera l’ha ripresa e il pubblico non ha potuto fare a meno di notarlo: pesantissimi commenti per lei.

Arisa a L’Eredità: che figuraccia!

Tra gli ospiti famosi presenti a L’Eredità in prima serata c’era anche Arisa, la cantante dalla voce cristallina. Di gioco in gioco, Arisa è riuscita ad arrivare sino alla ghigliottina, il gran finale: è questo che permette di provare a vincere la somma racimolata lungo tutta la trasmissione. Consiste nel trovare una parola che si lega alle cinque che ci si trova davanti. Ognuna di queste viene scelta dal giocatore tra una coppia di termini: se la scelta è corretta, il montepremi resta invariato. Se, invece, si sceglie l’altra, quella che poi non andrà a far parte delle cinque finali, il montepremi si dimezza.

Una volta scelte le cinque parole, parte un minuto di tempo: è questo lo spazio temporale che il concorrente ha per provare a trovare il termine vincente. Allo scattare del minuto, però, Arisa va in crisi e chiede a Insinna cosa debba fare. “Come faccio il ragionamento? Istruiscimi“. Dopo che il conduttore, in quattro parole, le spiega il senso del gioco, Arisa si mette quindi a discutere ad alta voce delle parole che le vengono in mente. Insinna, quindi, le ribadisce che la parola non deve dirla a lui, ma pensarla e scriverla sul cartoncino che ha di fronte.

Il pubblico non ha potuto fare a meno di notare questa sua impreparazione, per niente apprezzata. “Questa parola esiste? Cioè, gli autori la sanno già?” ha chiesto:

Comunque tipo l’unica persona che non sa come funziona la ghigliottina ma neanche ad informarsi sapendo di andare a giocare per beneficenza ✈️ che bel grado di sconnessione #leredità — Samuele 🦦 🏳️‍🌈 🏴‍☠️ (@BlueBandit_16) May 21, 2022

Insomma, la figura fatta da Arisa in prima serata non è stata delle migliori. Ciò che tutti hanno lamentato, infatti, è di non essersi neanche minimamente informata sul gioco prima di accettare la proposta, soprattutto essendo a scopo benefico.

