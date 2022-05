“Ecco perché sono qui”. Il campione de L’Eredità sconvolge Insinna: resta senza parole

Momenti di grande emozione a L’Eredità, il quiz show condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Il campione in carica ha rivolto delle bellissime parole al presentatore. Durante la fase finale del gioco, prima di scoprire se la risposta da lui scritta sul cartellino fosse quella esatta, Elia ha svelato: “Durante il primo lockdown, io vivevo con mia mamma e ogni giorno non vedevamo l’ora che andasse in onda questa trasmissione per giocare con te…”.

“Se oggi sono qui è grazie a mia madre, è stata lei a spronarmi e a convincermi a partecipare, l’ha fatto perchè ho indovinato più volte la risposta corretta alla ghigliottina giocando da casa”, ha continuato il giovane, facendo emozionare il conduttore. Che a quel punto ha subito mandato un saluto alla mamma del campione.

Al di là delle emozioni, però, la serata non si è conclusa benissimo per Elia. Pur avendo giocato molto bene durante la puntata, il campione alla fine non è riuscito a portare a casa i 26.250 euro in palio. La parola da lui scelta durante la ghigliottina, “Forza”, non era esatta. Gli indizi a sua disposizione erano: “animo”, “perdere”, “mare”, “economica” e “tutta”. La risposta corretta però era “Tranquillità”. Alla fine della puntata Insinna ha comunque fatto i suoi complimenti al concorrente.