“Come Hitler”. La terrificante scoperta su Putin, cosa state vedendo | Guarda

Vladimir Putin sempre più solo. Il presidente russo, con lo scoppio della guerra in Ucraina, sarebbe diventato paranoico al punto da non voler vedere nessuno o quasi. E per farlo lo zar trascorre gran parte del suo tempo chiuso nel suo bunker, la tenuta estiva nella località di Novo-Ogaryovo, sobborgo esclusivo frequentato da personaggi famosi e oligarchi a pochi passi dal centro di Mosca.

Qui Putin avrebbe oltre alle guardie del corpo, degli assaggiatori personali. Oltre a loro però a nessuno sarebbe accessibile l’abitazione. I timori sono tanti, visto che lo zar teme sia il Covid che attentati. Stando a diverse indiscrezioni il capo del Cremlino stabilirebbe con chi parlare e far contattare tramite video conferenza perché ormai evita, quando possibile, gli incontri dal vivo “poiché gli dà il controllo su ciò che sente e ciò che non sente”. Addirittura si dice che Putin non voglia sentire pareri contrari e, con un semplice tasto, metterebbe fine alle conversazioni più “scomode”.

Come raccontato da Mark Galeotti, docente di studi sull’Europa dell’Est all’University College London, al Daily Mail, “Putin sta trascorrendo molto del suo tempo da solo, rimuginando sulla guerra e pensando alla strategia sul campo, il che è allarmante per la Russia perché la storia ci dice che questo è l’esatto opposto di ciò che dovrebbe fare”. Ed è immediato il paragone con Hitler. A suo tempo il dittatore nazista si era rinchiuso in un bunker di Berlino da dove impartiva gli ordini ai generali.