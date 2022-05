Appello urgente per Alfonso Signorini, lei lo supplica: “Mi dia questa opportunità”

Il conduttore del GF VIP è stato chiamato con urgenza. Lei vuole questa opportunità, la richiesta è accorata e nasce dalla necessità: vuole ripartire

Il conduttore del GF VIP, a pochi mesi dalla fine dell’edizione che ha incoronato Jessica Selassié, sta già pensando al prossimo anno e a chi potrebbe andare ad abitare per diversi mesi nella casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore, poi, una nota showgirl ha voluto lanciare al conduttore una richiesta che parte dal cuore.

Nel farlo, però, ha lanciato una frecciatina piuttosto infuocata a un grande concorrente di uno dei reality più seguiti d’Italia, lamentandosi di come a certi personaggi venga data visibilità mentre a lei, come ad altri, no. Ecco di chi si tratta.

Alfonso Signorini chiamato in causa: richiesta di cuore

Ad aver chiamato con urgenza Alfonso Signorini è Eleonora Cecere. La showgirl è diventata famosa al grande pubblico a soli dodici anni, quando era la più giovane del cast di Non è la Rai. Oggi fa la mamma di due bambine, avute dal marito Luigi Galdiero, e sogna un ritorno con i fiocchi in televisione. Per questo motivo, Eleonora Cecere si è rivolta direttamente al padrone di casa: “Vorrei chiedere al conduttore di darmi quest’opportunità. Potrei dare tanto nella casa” ha rivelato, riferendosi al GF VIP.

Sono già diversi i nomi che circolano attorno alla nuova edizione del GF VIP. Si parla di Antonio Zequila e Veronica Cozzani, mamma di Belén, Cecilia e Jeremìas Rodriguez, ma si parla di Manuela Arcuri. Edè proprio a Jeremìas Rodriguez che Eleonora Cecere lancia l’infuocata frecciatina, proponendosi ad Alfonso Signorini per il GF VIP. Secondo l’ex volto di Non è la Rai, il ragazzo si sarebbe ritirato dall’Isola dei Famosi perché, fatta e rifatta più volte, ormai ne era saturo. “Se non gli stava bene il gioco non doveva proprio partecipare, lasciando la possibilità a chi come me ha voglia di dimostrare qualcosa” ha poi commentato.

Secondo Eleonora Cecere, ciò che ha fatto il fratello di Belén è una vera e propria mancanza di rispetto. Al centro del mirino, però, non c’è solo il concorrente ma anche la redazione: “L’hanno fatto apposta perché più se ne parla e meglio è per tutti loro. Questi qui sono dei miracolati. A me lasciano a casa per dare spazio a persone che non c’entrano niente con questo mestiere“.

Insomma, l’accusa è pesante. Chissà che questo modo di fare schietto e sincero convinca Alfonso Signorini a sceglierla per il GF VIP.

The post Appello urgente per Alfonso Signorini, lei lo supplica: “Mi dia questa opportunità” appeared first on Ck12 Giornale.