“Voglio vederla rosicare!”: Estefania Bernal non doveva fare quella furbata, per lei sarà un calvario

Per la concorrente Estefania Bernal si preannuncia un permanenza difficile sull’Isola dei Famosi: ha commesso un erro che potrebbe risultarle fatale.

Nell’ultima puntata Estefania Bernal è finita in nomination, pagando a caro prezzo un gesto che le si è ritorto contro. Con ogni probabilità la modella dovrebbe comunque riuscire a evitare il trasferimento su Playa Sgamada a discapito di uno tra dai due nuovi entrati, Luca e Gennaro, finiti anche loro tra i nominati.

Ciò non toglie che per Estefania si prospetta una permanenza sull’Isola alquanto tribolata, con la grossa probabilità di essere eliminata definitivamente prima della finale. Tutto questo perché con il suo comportamento si è meritata i sospetti e l’inimicizia di molti naufraghi.

Il primo a nutrire rancore nei suo confronti è senza dubbio Roger Balduino, il quale ha fatto ritorno sull’Isola dopo essere stato in infermeria per alcuni giorni. Proprio nei suo confronti Estefania ha commesso una furbata che ha fatto irritare sia lui che gli altri concorrenti.

Estefania Bernal, un brutto gesto: le costerà caro

Chiusa la storia lampo con Roger Balduino, nata e finita proprio sull’Isola, Estefania Bernal ha dimostrato subito grande attenzione nei confronti dei due ultimi arrivati, ovvero Luca e Gennaro. Gli altri naufraghi non l’hanno presa bene, considerandola come l’ennesima scelta strategica per creare dinamiche. Ma c’è di più, perché la modella ha assegnato la stuoia di Roger a Gennaro, approfittando del fatto che il suo ormai ex fidanzato fosse finito in infermeria.

Ovviamente, al suo ritorno, Roger ha alzato la voce, reclamando ciò che era suo. Gli altri concorrenti si sono schierati tutti dalla sua parte, dimenticando la critiche rivoltegli nelle settimane passate. Molti naufraghi erano e sono tutt’ora convinti che la storia tra Roger ed Estefania fosse costruita a tavolino.

Io salvo luca è roger. Solo per vedere gennarino o estefania rosicare #isola — Gioia (@Gioia68446562) May 20, 2022

Tutti a salvare roger e vedere rosicare estefania #isola — Stefano (@Stefano23357910) May 20, 2022

Ma i nuovi sviluppi stanno giocando a favore di Roger, mettendo in cattivissima luce solo la modella, che infatti è finita in nomination. A questo punto è prevedibile che la prendano di mira per ottenere la sua eliminazione definitiva, prima della finale. Ma non solo loro, perché sono tantissimi i telespettatori che si dicono stufi di Estefania e dei suoi continui tentativi di inscenare flirt e dinamiche utili a tenerla in gioco.

“Io salvo Luca e Roger solo per vedere Gennarino o Estefania rosicare”, commenta un utente su Twitter. Dello stesso parere un altro fan del programma: “Tutti a salvare Roger e vedere rosicare Estefania”. Sentimento comune contro il quale la Bernal potrà fare poco o nulla.

The post “Voglio vederla rosicare!”: Estefania Bernal non doveva fare quella furbata, per lei sarà un calvario appeared first on Ck12 Giornale.