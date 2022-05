“l’attacca-al-palo!”:-carmen-di-pietro-sta-per-scoprire-un-mare-di-maldicenze,-autori-pronti-a-scatenarla

Qualcuno sull’Isola si sta ficcando in un grosso guaio spargendo maldicenze che molto presto verranno riferite a Carmen Di Pietro.

Carmen Di Pietro – Screenshot isola.mediaset.it

Sull’Isola dei Famosi c’è qualcuno che sta scherzando con il fuoco. E quando gli autori mostreranno a Carmen Di Pietro costa sta accadendo alle sue spalle, lei di sicuro non la prenderà bene e quello sarà il momento in cui sulle spiagge dell’Honduras si scatenerà l’inferno.

In questi due mesi di permanenza sull’Isola, Carmen si è rivelata una madre estremamente possessiva e allo stesso tempo assai protettiva. Suo figlio Alessandro ci è abituato e reagisce con ironia ai continui rimproveri.

Grazie a questi siparietti curiosi e divertenti sono riusciti a conquistare il cuore di tanti telespettatori. Ma un’altra concorrente non la vede in questo modo e anzi negli ultimi giorni ha cominciato di nascosto a criticare Alessandro. Comportamento che sta per provocare conseguenze terribili.

Carmen Di Pietro, cattiverie su Alessandro: sta per scoppiare il finimondo

La naufraga che sta martellando alle spalle Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro, è Lory Del Santo, che appartandosi con gli altri naufraghi sta sparando a zero contro il ragazzo. La showgirl accusa Alessandro di essere un “comodino”.

A suo avviso il giovane concorrente è fin troppo remissivo nei confronti della madre e di conseguenza la sua presenza sull’Isola si sta dimostrando irrilevante ai fini del gioco. Opinioni che Lory sta esprimendo di nascosto, alle spalle di Alessandro e di sua madre.

Ma la cosa non potrà durare ancora a lungo. In rete i fan stanno invocando da tempo lo Spirito dell’Isola affinché faccia sapere a Carmen e ad Alessandro quello che sta accadendo. “Io penso che sia arrivato il momento di sentire le dolci parole di Lory su Alessandro. L’attacca al palo Carmen”, commenta qualcuno su Twitter. “Spirito dell’isola ti prego fai sentire a Carmen cosa dice Lory di Alessandro. Assisteremo a un omicidio in diretta”, dice un altro utente scherzando.

Spirito dell’ isola ti prego fai sentire a Carmen cosa dice Lory di Alessandro

Assisteremo a un omicidio in diretta 😜#isola — MarcelloVilponti (@vilponti) May 19, 2022

Io penso che sia arrivato il momento di sentire le dolci parole di Lory su Alessandro. L’attacca al palo Carmen #isola — Amoiltrash (@amoiltrash) May 20, 2022

Di certo, molto presto gli autori sveleranno costa sta succedendo, creando una dinamica esplosiva, in grado di incendiare l’Isola, perché si può star certi che la leonessa Carmen Di Pietro, una volta scoperti gli attacchi contro il suo cucciolo, si scatenerà ruggendo tutta la sua rabbia.

