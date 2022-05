cellulite:-trucco-infallibile-per-migliorare-le-tue-gambe-senza-creme

La cellulite è la croce di ogni donna: e se vi dicessimo che si può debellare senza l’utilizzo di costosissime creme e lozioni?

La cellulite è una problematica con cui l’universo femminile ha ben presto a che fare. Non dipende infatti dal peso o dalla costituzione, ma da fattori genetici e da stili di vita eccessivamente sedentari. Anche cattive abitudini come il fumo e il consumo di grassi saturi possono peggiorare la microcircolazione, provocando così i classici e antiestetici cuscinetti sulle gambe.

Prima di acquistare sedicenti miracolosi prodotti contro la cellulite, potete ricorrere ad un trucchetto molto semplice e a costo zero: l’aspetto delle vostre gambe migliorerà visibilmente!

Cellulite, addio! Via libera ai bagni di sole

Il passaggio dalla stagione fredda a quella calda rappresenta quasi sempre un trauma per milioni di donne. È infatti tempo di rispolverare quegli abitini e shorts tanto rimpianti durante i mesi invernali, ma le gambe, spesso, non risultano all’altezza delle aspettative.

Bianchicce e poco toniche, possono infatti rivelarsi motivo di insicurezza, e prevale lo stimolo di correre ai ripari con l’acquisto di creme che promettono risultati immediati ed efficaci. Prima di prosciugare la carta di credito, però, conviene avvalersi di un alleato molto potente e completamente gratuito: il sole. Questa potente stella è in grado di migliorare non solo il nostro umore, ma anche l’estetica delle nostre gambe.

Esporsi al sole, infatti, permette di collezionare una seducente abbronzatura, asciugando nel frattempo i liquidi in eccesso. Via libera quindi alle passeggiate all’aria aperta, a pause in piscina con le amiche e ai momenti di relax con musica e acqua fresca sulla terrazza di casa. Le incursioni al mare si rivelano inoltre un vero e proprio toccasana: il mix tra movimento, l’effetto sgonfiante e drenante del sale marino ed il sole infliggono un duro colpo alla nemica giurata delle nostre gambe.

Alimentazione, un altro alleato contro la cellulite

Si consiglia inoltre di consumare acqua in abbondanza: la natura ci offre infatti il miglior drenante in circolazione, e l’organismo non può che trarne giovamento. Anche le terme e i massaggi possono aiutare a ridurre questo fastidioso inestetismo, ma le risorse offerte dal pianeta rimangono le più valide. Anche l’alimentazione, infatti, gioca un ruolo significativo per l’estetica delle nostre gambe: per preparare la cute all’esposizione al sole è infatti consigliabile aumentare la quantità di alimenti contenenti carotenoidi. Largo quindi a carote, albicocche, melone, papaia, mango e angurie: questi vegetali sono in grado di fornire una profonda idratazione, proteggendo nel frattempo la pelle dall’aggressione dei raggi solari.

Siete dunque pronte a sfoggiare le vostre abbronzate gambe da passerella?

