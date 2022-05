“avete-5-giorni-di-tempo,-poi…”:-arriva-la-raffica-di-lettere-del-fisco,-chi-rischia-il-prelievo-sul-conto-corrente

Arriva la raffica del Fisco. L’Agenzia delle Entrate prepara il maxi piano di riscossione. Di fatto l’attività di prelievo fiscale è ripartita con grande ritmo, come riporta Italia Oggi. Una pioggia di avvisi infatti è stata scatenata in queste ore. Bisognerà rispondere in tempi molto, molto stretti. Di fatto il Fisco dà a disposizione al contribuente circa 5 giorni di tempo. Poi scatta la riscossione con prelievo coattivo, pignoramento del conto corrente, fermo amministrativo e anche pignoramenti immobiliari. Un vero e proprio tornado fiscale che a quanto pare si sta abbattendo su milioni di italaini.

Infatti a quanto pare gli avvisi sono arrivati ad almeno 16 milioni di contribuenti. A dettare una accelerazione in questo senso sarebbe la mole di crediti non incassati dalle Entrate e che di fatto rischiano di finire nel nulla con un mancato gettito per l’Erario. Era stato proprio il numero uno dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini in audizione in commissione Camera-Senato riunite, a parlare di un magazzino delle cartelle ormai fuori controllo. “Annualmente in agenzia entrate riscossione entrano 70 miliardi di crediti da riscuotere sempre riscossione, la riscossione normale, pre-pandemia, sta sotto i 10 miliardi di riscossione ottenuta”, ha spiegato lo stesso Ruffini.

Le Entrate stimano che ci sono già pronte 130- 140 milioni di cartelle per un controvalore numerico di 230 milioni di credito in capo a 16 milioni di cittadini iscritti a ruolo. Il consiglio per chi riceve una cartella in queste ore, come riporta Italia Oggi, è sempre lo stesso: verificare per bene le voci e soprattutto controllare se ci sono nuovi ruoli. Insomma la tempesta del Fisco è iniziata e non risparmierà nessuno.