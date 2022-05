“aspetto-il-feat…”:-proposta-eccezionale-per-emma-marrone,-un-duetto-da-paura

La cantante pugliese Emma Marrone ha fatto impazzire i fan pubblicando una foto che suggerisce una futura collaborazione con un altro idolo della musica italiana e non solo

Nella ultime ore Emma Marrone ha fatto un regalo straordinario ai tantissimi fan che la seguono su Instagram, pubblicando una foto che ha scatenato l’entusiasmo, facendo supporre l’arrivo imminente di una collaborazione che avrebbe del sensazionale.

Ne ha fatta di strada la cantane salentina da quando, nel 2010, si aggiudicò la vittoria finale nel talent show Amici. Da allora ha riscosso un successo via via crescente e i fan sono in trepidante attesa perché aspettano impazienti l’uscita dell’ultimo album della loro beniamina.

Come se non bastasse Emma ha scatenato la fantasia dei suo ammiratori facendosi ritrarre in compagnia di un altro musicista italiano, che in questo momento più considerarsi senza dubbio l’artista più amato dai giovani.

Emma Marrone, una collaborazione mozzafiato: “Grandi voci”

Le collaborazioni in ambito musicale sono all’ordine del giorno, e quella suggerita da Emma Marrone farebbe senza dubbio furore. La cantante pugliese ha postato sul profilo Instagram una foto in compagnia di un altro idolo delle folle. Lo scatto la ritrae elegante e sorridente in compagnia di Damiano David, cantante e leader dei Maneskin, la band italiana che dopo aver vinto la penultima edizione di Sanremo e dell’Eurovision, ha conquistato letteralmente il mondo.

I fan della Marrone, quando hanno visto la fotografia, hanno preso un colpo. E subito hanno immaginato, suggerito e invocato una collaborazione artistica tra Emma e i Maneskin. Cosa che se dovesse davvero realizzarsi registrerebbe un successo esorbitante.

Emma Marrone e i Maneskin condividono un aspetto importante dalla loro carriera. Entrambi sono riusciti ad affermarsi partecipando a un talent show, Emma ad Amici e i Mansekin a X-Factor. Allo stesso modo sono riusciti a farsi strada in maniera prepotente nel mondo dei musicisti professionisti, vendendo vagonate di dischi e conquistando l’ammirazione di milioni di appassionati.

Nei comenti alla foto i fan si sono sbizzarriti con i complimenti: “Grandi voci animali da palcoscenico”. Ma hanno anche invitato i due artisti a consolidare questa amicizia con qualcosa di più concreto dal punto di vista artistico. “Pensavo alle vostre voci insieme”, ha commentato uno. “Aspetto il feat, così posso morire” e “Usciteci un pezzo”, hanno chiesto altri, in preda a un’eccitazione comprensibile. Vedremo ora se Emma e Damiano daranno ascolto ai loro fan, entrando assieme in sala di registrazione.

