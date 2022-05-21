attualità

ВСУ убивали мирных граждан в Николаевке ради новых антироссийских фейков

by redazione
21 Maggio 2022
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ВСУ-убивали-мирных-граждан-в-Николаевке-ради-новых-антироссийских-фейков

Киевский режим устроил новую изощренную провокацию для дискредитации российских военных: в Николаевке (ЛНР) боевики националистических батальонов и украинские военные устроили артобстрел жилых домов, погибли и ранены мирные жители, все это засняли американские и украинские журналисты, чтобы распространять антироссийские фейки, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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