“Un opportunista”: Luca Argentero completamente demolito, l’accusa è devastante

Brutto colpo per Luca Argentero. L’attore ha ricevuto un’accusa pesantissima da un volto noto alla televisione: le parole sono senza precedenti

L’attore è oggi travolto dall’onda del successo soprattutto grazie a Doc-Nelle tue mani, il medical drama che ha conquistato il pubblico di Rai1 ma non solo. Luca Argentero, però, nella sua lunga carriera ha ricoperto diversi ruoli, scendendo nei personaggi più diversi: profondi, simpatici e anche istrionici.

La sua carriera è iniziata, però, ben lontana dai set cinematografici: la sua prima apparizione in TV, infatti, è grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Proprio una persona del suo passato, nelle ultime ore ha rivelato alcuni retroscena pesantissimi sull’attore e gli ha rivolto parole durissime. Ecco cos’è successo.

Luca Argentero demolito: un gieffino lo travolge

Fu nel 2003 che Luca Argentero partecipò al Grande Fratello. Il giovane torinese, ignaro di ciò che quella esperienza avrebbe poi significato per lui, si propose quindi a uno dei giochi e reality più invasivi della televisione, mostrandosi in tutto e per tutto con i propri pregi e difetti. Da quell’occasione, però, la sua bellezza e il suo talento son diventati il pilastro su cui ha fondato la propria carriera di attore, oggi arrivata ai massimi livelli in Doc-Nelle tue mani.

Nelle ultime ore, però, un ragazzo che condivise con lui l’esperienza del GF VIP ha parlato di lui in maniera molto dura. Si tratta di Fedro Francioni, ex concorrente che al Corriere del Veneto ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Sentire il suo nome per me è come mettere il dito in una piaga” ha rivelato, parlando di Luca Argentero. Nella casa del GF, infatti, i due si son conosciuti e han costruito una bellissima amicizia, proseguita poi anche fuori dal reality.

L’amicizia costruita li ha portati a vivere tantissime esperienze insieme, sino alla condivisione di un appartamento. A un certo punto, però, il loro rapporto si è concluso bruscamente con una litigata e non si son più visti: “Per me lui è stato una grandissima delusione“. La delusione di Fedro, poi, si estende all’intero reality, che oggi giudica finto e costruito: “Ci son comportamenti inqualificabili“.

Oggi, però, Fedro Francioni si dice sereno e soddisfatto della sua vita da non VIP e, a sentirlo parlare così felicemente della propria famiglia, non sembra per niente invidioso della carriera avuta dall’ex amico Luca Argentero: “Firmerei per andare avanti così per i prossimi trent’anni“.

