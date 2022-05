Sostenibilità è collaborazione: The Map Report si racconta

Dalla nascita del progetto editoriale di The Map Report nell’estate di tre anni fa ai traguardi raggiunti perseguendo una precisa idea del “fare informazione” e di comunicare la sostenibilità. Attraverso dati, testimonianze e contributi autorevoli, e il racconto delle più significative best practice. Con l’obiettivo di concorrere a creare una maggiore consapevolezza sul tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, fra i lettori, siano essi cittadini e consumatori che imprenditrici e imprenditori.

Di questo, così come di transizione culturale e di lotta alla disinformazione, si parla in quest’appuntamento di “ActioNow: percorsi sostenibili” con Leo Mansueto, Direttore responsabile del magazine The Map Report, intervistato da Anna Forciniti, la redattrice della trasmissione dedicata alla sostenibilità agita.

ActioNow offre uno sguardo approfondito sul concetto di sostenibilità agita attraverso le 5 P dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Prodotta da Rinascita Digitale la rubrica dà spazio a notizie dall’Italia e dal mondo, ospiti e case history di rilievo per dimostrare che un futuro sostenibile è possibile e necessario a partire proprio da ora, attraverso l’azione che coinvolge persone, aziende e governi. Niente più scuse, il futuro è oggi.

