Rai2 | Stravolti i palinsesti del pomeriggio, cambia tutto: la sfida con il passato è aperta

Il secondo canale ha deciso di cambiare completamente aria e lo fa con un nuovo programma. Rai2 pronto alla sfida: rivoluzione in corso

Sono ormai diversi mesi e anni che Rai2 sta cercando di rivoluzionarsi. L’intenzione è chiara fin dal primo momento in cui, tra i nuovi ingressi, c’è stato anche quello di Stefano de Martino. Il ballerino, nato ad Amici come concorrente e poi professionista, è sbarcato nella conduzione proprio grazie a Maria de Filippi e da lì non se n’è più andato.

Nelle ultime settimane, Rai2 ha voluto dare un’ulteriore sferzata di novità al proprio palinsesto. Questa volta il cambio è radicale ed azzardato: nuovo il format, nuova l’idea e piuttosto nuovo anche il volto. Ecco di cosa si tratta: un vero e proprio lancio nel vuoto.

Rai2 riparte da Mia Ceran: addio Bianca Guaccero

Rai2 riparte da Mia Ceran. La giornalista italo-tedesca è stata scelta dal secondo canale della Rai per far ripartire una delle fasce orarie più importanti, quella del pomeriggio. La sfida con le reti concorrenti è ardua e il pubblico di Rai2 sente l’esigenza di novità e aria fresca. A dover lasciare il posto al nuovo programma con Mia Ceran è Bianca Guaccero, il cui Detto Fatto è stato definitivamente chiuso dopo tanti anni di messa in onda.

Il programma di genere factual, nato e ideato con Caterina Balivo nel 2013, ha visto susseguirsi nove stagioni consecutive. Pur con consistenti modifiche per quanto riguarda la conduzione, che è passata dalle mani della Balivo a quelle di Serena Rossi fino ad arrivare alla Guaccero, ha sempre avuto buoni ascolti. Questi ultimi anni, però, hanno segnato un lento ma inesorabile rallentamento nell’affetto del pubblico verso la trasmissione.

Forse anche per questo motivo, Rai2 ha quindi deciso di chiudere definitivamente il programma per dare spazio a nuovi contenitori. Da settembre, quindi, nel pomeriggio del secondo canale arriverà Mia Ceran con “Nei tuoi panni”: sarà un programma in cui verranno rappresentati episodi di vita quotidiani, spiegati e articolati anche nelle possibili soluzioni. Dopo l’esperienza su Rai2 al timone de “Quelli che il calcio”, quindi, per Mia Ceran arriva un’altra enorme occasione.

La sfida è quindi aperta e il pubblico si sta già chiedendo se questo nuovo programma riuscirà a conquistare il pubblico di Rai2, superando quello scarso 4% che negli ultimi mesi aveva caratterizzato Detto Fatto. Non ci resta che attendere e vedere come andrà: Mia Ceran romperà la tradizione al ribasso?

