“Poteva risparmiarsela!”: provocazione diabolica di Barù, il nuovo ‘triangolo amoroso’ che fa scintille

Barù è ancora una volta al centro di una discussione amorosa. Questa volta, però, la vicenda è scottante: c’entrano delle fotografie

Dopo l’esperienza al GF VIP, Barù Gaetani non si è di certo risparmiato a interviste e commenti. Ciò che è successo nella casa più spiata d’Italia, per il nipote di Costantino della Gherardesca, è chiaro e netto: amicizie, incontri e niente di più. Per altri concorrenti, invece, le cose son state ben diverse e il discorso sulle dinamiche interne va avanti ancora oggi.

Nelle ultime ore, sui social network Barù ha pubblicato un’immagine piuttosto eloquente, che ha fatto estremamente scalpore. Immediata, però, la risposta di un’altra ex gieffina: è scoppiato lo scandalo.

Barù fa scalpore, l’immagine non lascia spazio ai dubbi

Nonostante Jessica Selassié abbia più volte parlato di un amore nascente, secondo Barù quello che è successo nella casa del GF VIP non è altro che una bella amicizia. I momenti di vicinanza ci son stati e son stati inequivocabilmente ripresi dalle telecamere, ma secondo lui niente sarebbe sbocciato: “Siamo amici, basta. Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore” ha detto, senza mezzi termini.

Nelle ultime ore, l’ex gieffino ha ripostato sulle proprie storie di Instagram una fotografia di Soleil durante la presentazione dei suoi nuovi costumi. In particolare, l’immagine inquadra il lato B di Soleil e Barù si è lasciato andare a un’emoticon inequivocabile: una pesca, che sta ad indicare proprio il lato B. Pochi momenti dopo, Jessica Selassié non si è trattenuta dal ribattere a questo post e ha condiviso un tweet di alcuni fan, che hanno postato una sua fotografia di schiena scrivendo: “Ma parliamo di questa pesca“, mettendo la stessa emoticon di Barù.

Il riferimento è chiaro e tondo e sembra confermare il fatto che la vincitrice del GF VIP non abbia ancora dimenticato l’ex gieffino, nonostante le sue durissime dichiarazioni. I fan, però, sembrano sostenere il suo nervosismo:

Dai che ci marcia pure… Postare la foto di culo con la 🍑 è un pochino troppo. Sa di scatenare i fandom, poteva rispamiarsela questa, perché la merda arriva dritta dritta a Jess — bona_lacqua (@deboriglia) May 19, 2022

Secondo alcuni, Barù avrebbe condiviso l’immagine di Soleil solo per una questione di pubblicità. Come lei ha sostenuto la sua nuova apertura a Milano, lui ha voluto pubblicizzare la sua linea di costumi. A suscitare le polemiche, sia di Jessica che dei fan, è stata però l’emoticon: sta nascendo un nuovo triangolo amoroso? Chissà.

