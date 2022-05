Oroscopo Barbanera di sabato 21 maggio: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Con Mercurio in sestile a Giove, vi si presenteranno numerose occasioni nella carriera per dimostrare le vostre capacità ed esprimervi liberamente.

Toro (21/4 – 20/5) – Per merito del luminosissimo trigono fra il Sole che transita nel segno e la Luna in Capricorno, non rimanderete a domani quello che potete fare oggi.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Grazie a Mercurio in sestile a Giove, riuscirete a conoscere una persona che vi ha colpito e che finora non avevate mai avuto modo di avvicinare.

Cancro (22/6 – 22/7) – Non chiedete consigli in merito alla vostre questioni sentimentali a tutti gli amici. Ognuno vi darà la propria opinione, finendo soltanto con il confondervi di più.

Leone (23/7 – 23/8) – Sarebbe auspicabile dire di no a qualcuno che non è assolutamente nelle vostre corde. Vi renderete conto che è impensabile intraprendervi qualsiasi relazione.

Vergine (24/8 – 22/9) – Non create attriti con i colleghi pretendendo l’impossibile. Lasciate le cose in sospeso, aspettando pazientemente il momento migliore per agire.

Bilancia (23/9 – 22/10) – A causa della Luna mattutina storta, avrete voglia di stare in compagnia solo dei familiari o degli amici, che vi accolgono sempre con un abbraccio e con tenerezza.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Qualche incomprensione con i vostri cari per la gestione della casa. Opinioni differenti, ma non è necessario discutere: siate più condiscendenti.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Venere e Giove complici facilitano l’impiego di tutte quelle strategie che vi danno la possibilità di farvi conquistare mete ben remunerate.

Capricorno (22/12 – 20/1) – I magnifici aspetti odierni renderanno scorrevoli i rapporti in famiglia, se sarete diretti e genuini. Non fate promesse che poi sapete di non poter onorare.

Acquario (21/1 – 19/2) – La Luna è in trigono a Mercurio e in sestile a Giove: nel pomeriggio farete buoni affari. Migliorare nettamente la vostra condizione economica non sarà difficile.

Pesci (20/2 – 20/3) – Con la Luna in Capricorno amica di Nettuno e Marte nel segno, guardatevi intorno e aprite la vostra mente a nuove e più stimolanti prospettive.

