“non-mi-calcolava-di-striscio!”:-sara-croce-fa-un’ammissione-clamorosa,-il-due-di-picche-brucia-ancora

I patimenti amorosi non risparmiano nemmeno la Bonas di “Avanti un altro”: Sara Croce ammette candidamente il suo due di picche.

Anche la Bonas di “Avanti un altro” ha sofferto per alcune delusioni amorose, e lo confessa apertamente in un storia su Instagram. Sara Croce, già nota per essersi qualificata quarta nella kermesse “Miss Italia” del 2017, è approdata al piccolo schermo con una piccola parte in “Ciao Darwin”, a fianco del poliedrico Paolo Bonolis.

Lo stesso conduttore l’ha voluta al suo fianco per il ruolo di Bonas nel quiz televisivo “Avanti un altro“, e la sua carriera ha ricevuto una potente spinta in avanti. La modella e showgirl pavese conta ormai 1 milione di follower su Instagram, e condivide con i fan i momenti salienti delle sue giornate. Nelle ultime ore, ha annunciato di esser stata scartata da un suo amore adolescenziale: vediamo di che si tratta.

Sara Croce, la storia di Instagram parla chiaro: “Porco Giuda, che rimpianti!”

Sara Croce ha avuto un amore non corrisposto durante la delicata fase dell’adolescenza. In una sua storia sui social, la soubrette pubblica uno screenshot, contenente la conversazione via messaggi con un’ex fiamma.

Il suo interlocutore si complimenta con lei: “Bella sempre, anche 9 anni fa, che ricordi…“. All’epoca Sara Croce aveva probabilmente 14 anni, e la sua crush non la considerava appetibile. Di fatto la showgirl replica: “Ahaha, quando non mi calcolavi!“. Il rimpianto è palpabile, da parte del destinatario della frecciatina: “Ahaha, porco Giuda, che rimpianti!“. Sara Croce commenta la stories con un: “Avevo una cotta per il mio amico 9 anni fa, e non mi calcolava di striscio!“.

Anche le bellissime della TV soffrono per amore, quindi, e Sara Croce lo confessa con enorme autoironia e leggerezza. La sua carriera nel mondo televisivo è appena agli esordi, e siamo certi che si sta preparando per progetti molto più ambiziosi. La showgirl è infatti amatissima dal pubblico, e riscuote parecchio successo con i suoi interventi maliziosi e scanzonati.

La sua ospitata al “Maurizio Costanzo Show” ha ammaliato ospiti e pubblico da casa, vi proponiamo il suo ingresso in trasmissione:

la divina Sara Croce cosi come l’abbiamo ammirata al MCS 💞💝🔝🙏😍🔝https://t.co/MV42r3LqsN pic.twitter.com/VpwLfq3C0Z — DeaChannelTV (@dea_channel) May 19, 2022

Non c’è dubbio che la sua ex fiamma si stia letteralmente mangiando le mani: la bella soubrette sembra aver messo una pietra sopra alla sua infatuazione, ed è al momento interamente concentrata sulla propria carriera!

