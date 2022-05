Malpensa-choc, fermato dalla polizia: ecco la radiografia, che cosa state vedendo | Guarda

Una scoperta sconcertante quella fatta all’aeroporto di Milano Malpensa: un corriere della droga nigeriano, proveniente da Addis Abeba, è stato beccato dopo aver ingerito oltre 1.500 grammi di cocaina, confezionata in 92 ovuli, che sono andati a finire poi nelle cavità addominali. È emerso dalla radiografia cui l’uomo è stato sottoposto. Il suo arresto rientra nella cosiddetta operazione “Ritual” della Guardia di Finanza. Un’operazione che ha portato in carcere quattro persone e ha permesso di sequestrare 3 chili di cocaina tolta dal mercato illecito degli stupefacenti.

All’origine di questo traffico internazionale di droga proveniente dall’Africa e diretto verso l’Europa ci sarebbe una coppia nigeriana residente a Torino. I due, per far andare a buon fine i viaggi di ovulatori e corrieri, prima della partenza organizzavano addirittura una cerimonia propiziatoria a pagamento con un “santone” locale. Questo quanto emerso dalle intercettazioni.

Le indagini condotte dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese hanno portato alla luce tutti i segreti dell’organizzazione criminale, che aveva messo in piedi un sistema piuttosto strutturato per acquistare gli stupefacenti e farli arrivare in Italia. Al centro dell’attività di indagine ci sono stati l’analisi dei trasferimenti di denaro, lo studio dei tabulati telefonici, pedinamenti, accertamenti tecnici e anche l’utilizzo dei cani antidroga.