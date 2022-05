Isola dei Famosi | “Teme Wlady”: fa saltare tutto all’ultimo minuto, bruciato il piano degli autori

Non c’è pace per l’Isola dei Famosi. La notizia è ufficiale e conferma l’ennesimo problema per il reality show: ogni tentativo sembra vano

Il reality show più estremo della televisione è ormai in piena corsa. Con Ilary Blasi e Alvin in quanto inviato, l’Isola dei Famosi sta procedendo a passo spedito verso la finale, a cui manca ancora un mese buono. I concorrenti stanno vivendo l’esperienza in tutto e per tutto, non tirandosi indietro sia alle sorprese positive, come le nuove conoscenze, sia alle sfide quotidiane.

Nelle ultime ore, però, sembra che per gli autori del programma sia arrivato un duro colpo da digerire. Il rifiuto è totale: salta tutto e, soprattutto, salta la possibilità di far salire gli ascolti, che sembrano non riuscire a decollare.

Isola dei Famosi, crolla anche l’ultima speranza: non ci andrà

Nonostante l’edizione sia ricca di colpi di scena, personaggi carismatici e le solite dinamiche animate come liti e amori, quest’anno l’Isola dei Famosi non riesce a decollare. Le componenti funzionano alla grande: Ilary Blasi e i due opinionisti son perfettamente a proprio agio, così come il ritrovato Alvin come inviato. I concorrenti son ben calibrati, interessanti e animati al punto giusto: tutto sembra perfetto, come da ricetta.

Eppure, sia che la concorrenza sia agguerritissima sia che invece sia più debole, l’Isola non riesce a fare il botto di share che si prevedeva. Anche per cercare di invertire questa tendenza, nelle ultime ore è circolato un nome che avrebbe dovuto sbarcare sull’Isola: Soleil Sorge. Nonostante non fosse del tutto chiaro il suo ruolo, era comunque previsto un suo arrivo: c’è che ipotizza che potesse essere come ospite, giusto per qualche giorno, per il tempo necessario a alzare un po’ gli ascolti.

Nelle ultime ore, però, tutto è crollato. Su Instagram, Deianira Marzano ha dato la notizia ufficiale: Soleil Sorge ha rifiutato l’invito. Se per lei la risposta è quindi secca, sembra invece ancora incerto un altro tanto chiacchierato nuovo arrivo, quello di Vera Gemma. Insomma, sembra che gli autori de l’Isola dei Famosi siano un po’ in crisi per quanto riguarda il suscitare interesse. Secondo gli utenti di Twitter, inoltre, dietro al no di Soleil ci sarebbe una temutissima opinionista: Valdimir Luxuria.

Poveretta un secondo calcio in cul* per una veloce eliminazione non lo avrebbe sopportato, vero @Soleil_stasi ? Senza Sonia non sarebbe andata lontana e sicuramente teme Wlady 😂😂 #ISOLA Noi, intanto festeggiamo di non vedere la sua facciazza anche all’ #isoladeifamosi 😂😂 pic.twitter.com/lJ9fXTgpKi — Isidel (@Isidel_) May 20, 2022

Chissà se Soleil Sorge risponderà a queste accuse o se, invece, lascerà cadere tutto nel dimenticatoio.

The post Isola dei Famosi | “Teme Wlady”: fa saltare tutto all’ultimo minuto, bruciato il piano degli autori appeared first on Ck12 Giornale.