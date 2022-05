integratore-ritirato-dal-mercato:-controllate-questo-dettaglio-e-buttatelo

È uno degli integratori più usati poiché utile a prevenire le problematiche cardiovascolari e circolatorie. Lo stanno ritirando dal mercato: ecco perché

Sono molto utilizzati da tante persone ogni giorno, gli integratori. Questi composti chimici coadiuvano nella trattazione di alcune patologie e aiutano il corpo a mantenersi in salute. Pur non essendo farmaci, gli integratori sono molto spesso consigliati dai medici come sostegno in particolari casi di necessità. È, però, necessario rivolgersi al dottore se li si vuole assumere poiché, come ogni altra pastiglia, non vanno presi senza un preciso consiglio esperto.

Nelle ultime ore, un noto integratore è stato ritirato dal mercato a causa di alcune anomalie riscontrate. Si tratta di un prodotto consigliato in specifici casi di problematiche di salute che, però, sono molto diffuse nella popolazione. Ecco di cosa si tratta e del motivo del ritiro.

Integratori alimentari ritirati dal mercato: quali sono

I prodotti che sono stati richiamati e ritirati direttamente dall’azienda sono gli integratori alimentari Levelipduo e Levelip Triol della ditta Laboratori Guidotti SPA. Nello specifico, si tratta di prodotti in scatole da venti compresse rivestite. Le scadenze dei prodotti ritirati sono in data 4/2022, 9/2022, 10/2022, 3/2023, 7/2023, 8/2023 e 11/2023.

Si tratta di integratori a base di steroli vegetali, riso rosso fermentato in monacolina K, niacina e policosanoli in octacosanolo e si usano per prevenire i rischi cardiovascolari legati ad alti livelli di colesterolo. Questo tipo di integratore alimentare è molto utilizzato nella gestione di questo tipo di problematiche. Spesso e volentieri, infatti, molte persone riscontrano alti valori di colesterolo nel sangue pur avendo un buon stile di vita. Con questi prodotti, su consiglio del medico, si può quindi tenere a bada la produzione del colesterolo LDL pur non assumendo alcun farmaco specifico.

La causa del ritiro è una incongruenza di tipo analitico. questo significa che non hanno superato uno dei test necessari alla messa in vendita. Il test in questione, in particolare, si tratta di quello della disaggregazione: le molecole della soluzione devono dividersi correttamente, così che l’organismo le possa assorbire. La rivista Il Salvagente, che si è occupata di svolgere questi test su Levelipduo e Levelip Triol, ha riscontrato alcune incongruenze nei risultati.

In particolare, i due integratori in questione non hanno superato la prova poiché non si sono disgregati entro il tempo massimo prestabilito di trenta minuti. L’azienda ha quindi provveduto al ritiro dei lotti segnalati.

The post Integratore RITIRATO dal mercato: controllate questo dettaglio e buttatelo appeared first on Ck12 Giornale.