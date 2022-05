eva-henger,-condizioni-drammatiche:-ecco-l’ultimo-bollettino-medico,-“molto-peggio-del-previsto”

Quadro clinico complesso. Adesso Eva Henger, vittima di un terribile incidente stradale in Ungheria, deve fare i conti con il bollettino medico. Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso – che se ne sta occupando da settimane – rivela nuovi retroscena sulle sue condizioni di salute. Che sarebbero molto gravi.

“Quadro clinico complesso“, racconta la mamma di Mercedesz Henger in una lunga intervista sull’ultimo numero di Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. “Il mio quadro clinico è più complesso di quanto pareva all’inizio…”, svela la Henger (probabilmente con un filo di voce). Tra qualche giorno dovrà sottoporsi ad un intervento al piede: “Questo è l’unico intervento che dovrò fare…”.

L’incidente che l’ha coinvolta è stato devastante: sono morte due persone, una era alla guida dell’auto che avrebbe azzardato una manovra pericolosa. La Henger, però, ritrova anche la Fede in un momento così delicato. “Io e mio marito siamo sempre stati cattolici e, quando possiamo, andiamo a messa la domenica anche in Ungheria”.

Quella di Signoretti è sicuramente una grande esclusiva, visto che la Henger in questi mesi non ha rilasciato interviste a nessuna rivista settimanale. L’incidente che l’ha coinvolta, qualche mese fa, l’ha costretta ad uno stop dalle scene televisive. Adesso, è stata trasferita a Roma, dopo il ricovero in Ungheria. Trasportata i elicottero a Roma, adesso dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico. Non si sa ancora quando, ma secondo i ben informati mancano solo pochi giorni. Sua figlia Mercedesz, intanto, è all’Isola dei famosi dove è tornata come naufraga. Per la seconda volta.