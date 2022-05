“ecco-come-si-aiutano-gli-italiani”:-cruciani-travolge-draghi-con-queste-3-parole-(pesanti)

Giuseppe Cruciani non le manda a dire. A Diritto e Rovescio, il talk show su Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si discute dei nuovi provvedimenti del governo per portare ossigeno nelle tasche degli italiani. Negli ultimi tempi l’inflazione e le conseguenze della guerra in Ucraina stanno fiaccando e non poco i portafogli di milioni di famiglie. E così Del Debbio in studio spiega come funziona il bonus da 200 euro che l’esecutivo ha studiato per sostenere le spese di famiglie e pensionati.

Ma il provvedimento varato dal governo non “seduce” Giuseppe Cruciani che di fatto ci va giù duro e mette nel mirino il premier Mario Draghi. L’ultima misura pro-famiglie infatti è stata voluta fortemente dal governo ed è stata preparata dal Tesoro. Secondo Cruciani però questo tipo di intervento è abbastanza insufficiente per riempire davvero le tasche delle famiglie e così afferma: “Io credo che gli italiani non si aiutano con le mance, come i 200 euro, ma tagliando le tasse e diminuendo la spesa pubblica”.

Una critica neppure tanto velata alla mossa dell’esecutivo che di fatto in questi giorni deve far quadrare i conti in vista della manovra. Insomma per Cruciani l’unica vera strada per aumentare il potere d’acquisto è quella del taglio delle tasse: 3 parole che racchiudono una battaglia continua del centrodestra.