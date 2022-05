Caterina Balivo, non ci sta: “Continua a dire falsità”: lo ha demolito

Non si trattiene più, Caterina Balivo. Questa volta la delusione è cocente e deve ammettere tutto: sono tutte notizie inventate

Televisivamente nata grazie a Miss Italia, nonostante il suo sogno fosse il cinema, Caterina Balivo si è trovata a fare la conduttrice. I suoi programmi son sempre stati di successo, frutto del suo impegno e del suo innato talento. Se ultimamente l’abbiamo vista come giurata a Il Cantante Mascherato, in realtà la sua ultima impresa in solitaria è stato “Vieni da me”, nel primo pomeriggio di Rai1.

L’amore per famiglia l’ha poi portata a rifiutare un’ulteriore stagione per evitare di dover stare dieci mesi lontana dal marito e dai figli. Nelle ultime ore, però, Caterina Balivo ha voluto esporsi e dire la sua su una notizia che circola da tempo: l’accusa è pesante.

Caterina Balivo senza mezzi termini: “Continua a dare fake news”

Durante un’intervista a Domenica In con Mara Venier, Caterina Balivo ha voluto apertamente spiegare le motivazioni che l’hanno portata a rifiutare una nuova edizione di “Vieni da me”. In piena pandemia, infatti, dover stare per dieci lunghi mesi lontana dai propri figli e dal marito l’avrebbe fatta sentire a disagio e in difetto, considerando anche il delicato periodo che si stava vivendo. Quella di rinunciare a uno dei programmi più ambiti e a una delle fasce orarie più belle è stata quindi una decisione maturata dall’amore.

Proprio per questo motivo, da quel momento Caterina Balivo sta cercando di scegliere e accettare solo programmi che abbiano una cadenza non giornaliera o, comunque, serale. Di questo tipo è “Il cantante mascherato”, lo show di Milly Carlucci in cui è stata giudice con Arisa, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Dopo la fine del programma, però, per lei non sembrano arrivate nuove proposte lavorative. Nelle ultime settimane, in realtà, è molto circolata la notizia secondo cui l’avrebbe chiamata proprio Milly Carlucci per partecipare a “Ballando con le Stelle”, ruolo per lei inedito.

A dare la notizia è stato il settimanale Oggi nella sua rubrica di gossip, curata da Alberto Dandolo. Caterina Balivo però non ci ha visto più e, di fronte all’ennesima associazione con Ballando con le Stelle, è esplosa: “Ogni anno Alberto Dandolo lancia la sua fake news su di me, ma ti vogliamo bene lo stesso”. La tirata d’orecchie è colossale e suona potente nei confronti del giornalista: chissà se risponderà, in forma privata o tramite la rivista.

