“Avevo delle crisi, piangevo!”: Jessica Selassiè racconta quello che nessuno ha visto, un retroscena da pelle d’oca [VIDEO]

La vincitrice del GF Vip Jessica Selassiè rivela le sue fragilità: il suo percorso nel reality è stato davvero difficile.

Si potrebbe dire molto, su Jessica Selassiè, la vincitrice effettiva e morale dell’ultima edizione del “GF Vip”. Entrata in sordina nel reality di Canale 5, la Princess per eccellenza è stata momentaneamente oscurata dall’esuberanza di Lulù e Clarissa. Tacciata anche di manovrare le sorelle, Jessica ha subito il peso dei rumors in rete; anche i suoi tentativi di conquistare Barù le hanno fruttato parimenti simpatia e critiche.

Conclusasi l’avventura al “GF Vip” è ora il momento di tirare le somme dell’esperienza, e Jessica ha confessato le sue impressioni in un’accorata diretta a fianco di Clarissa e Lulù.

Jessica Selassiè lo ammette: “Pensavo di non essere amata…”

Dopo le polemiche circa la sua partecipazione a “Riccanza” e i rumors sui rapporti con Barù Gaetani, Jessica si espone una volta per tutte con i milioni di follower che la seguono incalliti. La Princess ha a lungo sofferto della “sindrome del brutto anatroccolo“, e lo confessa senza pudore ai fan.

Durante la diretta, a cui assistono religiosamente le sorelle, Jessica confida infatti: “Nella mia semplicità, ho mostrato di essere fragile, un po’ sfigatella. Hanno (gli spettatori, n.d.r.) visto proprio la persona, e sono contenta, perché sono arrivata anche essendo nessuno. Mi sono fatta conoscere piano piano, sono arrivata piano piano e mi hanno amata, e io non avevo proprio idea, ero ignara. Pensavo di essere quella meno amata, quella meno capita… Ogni tanto avevo le mie crisi dove piangevo, comunque non si parlava mai di me in puntata e dicevo: ‘Forse la gente non ha interesse, forse non ha capito…’. Perché ovviamente non parlando di me la gente non ti conosce, e ho detto: ‘Vabbè, rimango lì a scaldare il divano, e va bene così‘. Invece dopo un pop’ c’è stato questo switch dove la gente ha iniziato a capirmi, a conoscermi e si è affezionata, tanto da portarmi alla vittoria…“.

Queste, le riflessioni della giovane Princess, travolta improvvisamente da fama e notorietà. Al momento Jessica sta raccogliendo le energie per lanciarsi in una carriera televisiva, come da lei stessa annunciato. Avrebbe infatti voglia di cimentarsi in un programma tutto suo, e di proporre sul piccolo schermo le sue passioni. Jessica ventila infatti un’esperienza sotto le telecamere ai fornelli, e nel frattempo allena la sua voce con impegnative lezioni di canto. La vincitrice del “GF Vip” sogna una carriera nel piccolo schermo, e si dichiara pronta ad accettare le prossime sfide a venire. Chi le offrirà la prima, significativa, proposta?

