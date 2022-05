Oroscopo di Branko 21 e 22 maggio: fine settimana di relax e felicità. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo preferito dal nostro pubblico, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Ariete – conclusioni affrettate. Qualcosa sul versante pratico potrebbe non girare per il verso giusto e i nati Ariete, di conseguenza, saltare a conclusioni affrettate, lamentandosi quando non ce ne sarà di bisogno. Sarà bene, invece, prendersi qualche giorno per analizzare l’inconveniente, ove possibile, e magari chiedere l’ausilio di un tecnico qualora non disponessero delle competenze necessarie.

Toro – impulsivi. La fine del mese del compleanno per i nati Toro coinciderà, c’è da scommetterci, con una disturbante sensazione d’incertezza che farà diventare il segno di Terra particolarmente impulsivo e impaziente, soprattutto quando si tratterà di rimborsi spese o straordinari professionali non pagati.

Gemelli – lucidi. Malgrado il Messaggero degli Dei continuerà a camminare all’indietro sui loro gradi, i nati Gemelli avranno buone chance di beneficiare di due eventi astrali degni di nota, ovvero lo sbarco del Sole nella loro orbita e la spinta lunare, che li renderanno oltremodo concentrati e percettivi.

Cancro – focus economico. Le attenzioni del primo segno d’Acqua avranno ottime possibilità di essere concentrate sulle faccende finanziarie, in quanto i nativi saranno chiamati a dover fare quadrare i conti rinunciando a eventuali spese voluttuarie, così da evitare sgradite sorprese nel bilancio di fine maggio.

Leone – creativi. Il connubio tra il Luminare femminile appollaiato nell’amico/nemico Acquario e il duetto Mercurio-Sole nell’affine Gemelli farà presumibilmente sì che la vena creativa dei felini possa attingere, nel corso del fine settimana, da una o più fonti d’ispirazione.

Vergine – taciturni. Anziché esternare il loro malcontento, i nati sotto il segno della Vergine preferiranno probabilmente tenersi stretti i loro pensieri e serrata la bocca, così da tentare di comprendere se le eventuali manchevolezze altrui non sono frutto di una loro mancata visione prospettica.

Bilancia – flessibili. Il secondo segno d’Aria, dal tardo pomeriggio di sabato e per l’intera domenica, metterà probabilmente in campo un mood flessibile nel campo professionale, passando sopra a eventuali colpi bassi dei colleghi e divenendo più collaborativi coi capi.

Scorpione – A causa delle caotiche posizioni dei Luminari ma anche del duetto Nettuno-Mercurio, il segno d’Acqua potrebbe essere chiamato a far chiarezza nel ménage amoroso, lanciandosi in un doveroso chiarimento con la dolce metà e, qualora ce ne fosse di bisogno, facendo ammenda per gesti o parole pregresse.

Sagittario – uno contro tutti. La seconda e terza decade di casa Sagittario, particolarmente bersagliate dal parterre planetario, potrebbero sembrare afflitti da manie persecutive e, a tal proposito, entrare metaforicamente in guerra con chiunque gli capiterà a tiro.

Capricorno – umore altalenante. La prima parte del weekend, ovvero sino all’ora di pranzo domenicale, rappresenterà probabilmente un momento di scarsa lucidità e tono umorale ballerino per il segno Cardinale, il quale parrà non avere granché voglia di darsi da fare come al solito.

Acquario – coriacei. Il quadrato Luna-Urano nell’asse Acquario-Toro tenderà, con buona probabilità, a minare la fiducia sul prossimo futuro del quarto segno Fisso ma, nonostante ciò, quest’ultimo manterrà sempre lo sguardo sulle mete da raggiungere e sarà pronto a faticare il doppio se dovesse servire.

Pesci – tergiversatori. Chiunque si avvicinerà ai nati Pesci con lo scopo di porre loro una domanda secca riceverà, con ogni probabilità, un portentoso dribbling dialettico come risposta, quasi come a voler dimostrare ancora una volta la loro eccelsa abilità come tergiversatori. Facile intuire come tale mood nativo farà storcere il naso ai più.

