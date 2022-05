occhi-offuscati,-se-ti-capita-spesso-non-sottovalutare:-potresti-sentirti-davvero-male

Ti capita spesso di avere fastidi alla vista e occhi offuscati? Attenzione, potrebbero essere sintomi di una patologia ben più grave.

Lunghe giornate davanti al computer, oppure la lettura prolungata possono stancare i nostri occhi. Anche il contatto con polveri sottili e agenti irritanti contribuiscono alla sofferenza di questi organi molto sensibili. Prevenire i problemi alla vista non è solamente funzionale per preservate le normali funzioni sensoriali, anzi! Gli occhi possono rivelarci alcuni campanelli di allarme che fanno presagire malattie molto pericolose.

Occhi offuscati, sintomo del diabete? Ecco cosa sapere

Il diabete è una patologia molto complessa, e ravvisarne i sintomi è meno immediato di quello che si crede. Non sempre, infatti, il diabete è associato a obesità: può colpire anche persone normopeso, o addirittura sotto la soglia del limite consigliato.

Per questi motivi è fondamentale ascoltare e monitorare sempre i segnali che il nostro corpo ci invia: tra questi, gli occhi offuscati possono rappresentare un chiaro alert. Vista indebolita e occhi offuscati possono infatti essere legati all’ipoglicemia, condizione che stimola la produzione di ormoni che costringono il corpo a manifestare la sofferenza. Gli zuccheri rappresentano infatti una risorsa preziosa per l’organismo, e si trasformano in energia che stimola le normali funzioni corporee. Quando il loro livello nel sangue si abbassa troppo, le cellule, i tessuti e gli organi non ricevono il carburante necessario a svolgere al meglio tutte le loro funzioni. La crisi ipoglicemica si verifica quando i livelli di glucosio nel sangue scendono oltre i 60-70 mg/dl, ed è verificabile tramite l’apposita strumentazione portatile, anche da casa.

Bassi livelli di glucosio nel sangue si riflettono in sintomi quali: debolezza, vista offuscata, pallore, tremori, palpitazioni e sudorazione intensa. Nei casi più acuti possiamo osservare anche casistiche di convulsioni. Sono altresì frequenti anche casi di bassa concentrazione, mal di testa, ansia e alterazioni del comportamento. L’ipoglicemia rappresenta una delle complicazioni più gravi del diabete, ed è perciò necessario non trascurare alcun segnale inviato dal corpo. Prima di ricorrere a farmaci, o di tamponare la situazione con colliri e lavaggi, consigliamo infatti di provvedere a fissare delle visite specialistiche per scongiurare l’ipotesi peggiore. Gli occhi offuscati sono uno dei primi sintomi ravvisabili nello sviluppo del diabete, ed è perciò necessario giocare d’anticipo, prima che il decorso manifesti esiti ben più preoccupanti.

