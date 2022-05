Milly Carlucci | “Spero ci sia ancora posto per me nella sua vita”: la dichiarazione è struggente

Non si trattiene e confessa tutto ciò che pensa di Milly Carlucci. La dichiarazione è inaspettata: per lui è stata una vera ancora di salvezza

La conduttrice di Ballando con le Stelle, negli anni, si è affermata come una vera professionista nonché pilastro della Rai. I suoi programmi, infatti, si confermano di edizione in edizione dei grandi successi che il pubblico ama e segue costantemente, nonostante gli anni che passano.

Nel corso del tempo, Milly Carlucci ha permesso a molti personaggi famosi di scendere in pista e di concedersi una nuova esperienza, quella di ballare. Non solo: per alcuni personaggi, Milly Carlucci è stata una vera e propria ancora di salvezza. Un noto showman, nelle ultime ore, ha parlato proprio di lei e del modo in cui gli ha stravolto la vita.

Milly Carlucci gli ha dato una nuova possibilità

La regina della pista da ballo, Milly Carlucci, negli anni ha reso solida una trasmissione che ormai è un pilastro della programmazione invernale. Con i giudici, spietati e spesso divisi sulle opinioni, capitanati dalla straordinaria e inflessibile Carolyn Smith, Ballando con le Stelle ha messo sul palco molti personaggi famosi sia del cinema, sia dello sport. Ma non solo: grazie al programma di Milly Carlucci diverse persone hanno trovato l’amore, una su tutte la professionista Natalia Titova, che ha sposato il suo “allievo” Massimiliano Rosolino.

Il programma, però, è stato un grande trampolino di lancio non solo per ballerini e insegnanti, ma anche per tutte le figure che ci ruotano attorno. Uno su tutti è Paolo Belli, braccio destro della conduttrice e musicista. Durante un’intervista a “Da Noi, a Ruota Libera” con Francesca Fialdini, Paolo Belli ha rivelato il ruolo che Milly Carlucci ha avuto nella sua vita. Prima di incontrarla, infatti, la sua vita non era proprio drittissima: “. Io non dico che ero tutto storto, ma neanche drittissimo e lei con il suo modo, molto bello ma determinato, è riuscita a raddrizzarmi” ha rivelato alla conduttrice.

L’opportunità che gli ha riservato, quella di essere su Rai1 al sabato sera, era il suo sogno fin da bambino: prima di iniziare le puntate, Paolo Belli guarda lo studio di Ballando con le Stelle vuoto e ripensa spesso a quanto è stato fortunato. Non si dimentica mai, però, che a permettergli di viverlo è stata anche e soprattutto Milly: “Mi auguro ci sia ancora posto per me nella sua vita, mi ha fatto maturare molto” ha rivelato, con evidente commozione.

