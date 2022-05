Milano nel pallone: vittorie e sconfitte di Milan e Inter

Questi ultimi mesi hanno segnato in città il ritorno di una rivalità che già durante lo scorso anno aveva ripreso a manifestarsi ad alti livelli: quella fra Milan e Inter. Se nel corso della passata stagione era stata l’Inter a vincere la volata scudetto, il percorso di questo campionato è stato più equilibrato con la compagine rossonera che vanta anzi il vantaggio negli scontri diretti: sicuramente un bel messaggio per una delle rivalità più iconiche non solo della città, ma dell’intero panorama calcistico italiano ed europeo. I tifosi delle due squadre, nel corso degli anni, hanno gioito e si sono disperati in diverse occasioni, talvolta anche nella medesima come in alcuni memorabili derby: fra le partite più indelebilmente scolpite nella storia delle due squadre, ve ne sono alcune che sicuramente spiccano rispetto alle altre.

Ricorreva per esempio, negli scorsi giorni, il ventennale di uno dei giorni di cui ogni tifoso interista conserva un ricordo vivido: il 5 maggio. Nel 2002 cadeva in quella data l’ultima giornata di campionato, durante la quale l’Inter sarebbe stata ospite della Lazio. Si trattava di una partita decisiva in quanto i nerazzurri erano in quel momento in testa al campionato, conducendo per un punto sulla Juventus e per due sulla Roma. Gli storici buoni rapporti tra Inter e Lazio, inoltre, lasciavano presagire un clima di festa, con tanto di tifoserie mischiate negli spalti. L’ultima parola, tuttavia, spetta sempre al campo, il quale nell’occasione restituì il risultato di 4 a 2 per la Lazio al termine di una partita caratterizzata dall’incredulità tanto di tifosi quanto di giocatori nerazzurri. A causa delle due vittorie di Juventus e Roma, inoltre, entrambe superarono i milanesi, che terminarono la stagione in un’imprevedibile terza posizione. Sicuramente una ricorrenza che molti preferirebbero dimenticare.

Anche il Milan, peraltro, ha la sua Waterloo: si trova in questo caso in Turchia. Il 25 maggio 2005, infatti, i milanesi dovevano giocare contro il Liverpool la finale di Champions League a Istanbul: i rapporti di forza tra le due squadre erano a dir poco sbilanciati in favore dei rossoneri, capaci di schierare una squadra di stelle. Alla fine del primo tempo, in effetti, il Milan era in vantaggio per 3 a 0; eppure, come racconta chi a quella partita assistette , nell’aria si percepiva qualcosa di stonato. Al rientro in campo, nel corso dei sei minuti tra il 9’ e il 15’ della ripresa, il Liverpool riportò in parità il punteggio, stordendo il Milan e difendendo il pareggio fino ai rigori, dove uscì trionfatore: la partita merita a buon diritto di entrare nell’elenco delle vittorie più inattese nel mondo del calcio , anche se, sfortunatamente, con il Milan dalla parte sbagliata della vicenda. Sebbene i rossoneri riuscirono vendicarsi, vincendo dopo soli due anni la Champions nuovamente contro il Liverpool, la serata di Istanbul rappresenta un vero e proprio incubo per i tifosi.

A fare da contraltare ai dolori, comunque, ci sono le gioie, mai mancate a entrambe le squadre. Fra le tante, per il Milan si può pensare all’indimenticabile notte del 28 maggio 2003, quando i rossoneri vinsero la loro sesta Champions League sconfiggendo la Juventus, in una finale tutta italiana che rimane ad oggi l’unico caso nella massima competizione europea per club e che ha rappresentato probabilmente il punto apicale del sistema calcistico italiano. Riguardo l’Inter, una fra le partite più impresse nella tifoseria è senz’altro Inter -Sampdoria del 9 gennaio 2005: incontro di campionato sicuramente meno affascinante di altri palcoscenici, ma finito per diventare icona di quella pazza Inter tanto amata dai tifosi. La stagione, la prima di Roberto Mancini sulla panchina nerazzurra, non era certamente memorabile, con la squadra raramente in grado di spingersi oltre il pareggio. Contro la Sampdoria, comunque, stava andando peggio: fino al minuto 88’ i doriani conducevano per due reti a zero, con il pubblico di casa che cominciava ad abbandonare lo stadio anzitempo. Cinque minuti dopo, al 93’, il risultato era diventato un inaspettato 3 a 2 per l’Inter: nel volgere di pochi minuti la squadra nerazzurra era stata in grado di capovolgere le sorti dell’incontro , trasformando una gara drammatica nell’icona dell’interismo.