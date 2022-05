Clemente Russo se l’è legata al dito: ci è andato giù pesante

Il pugile Clemente Russo si toglie parecchi sassolini dalle scarpe: ecco quali sono i naufraghi che più l’hanno deluso.

Da poco ritornato in suolo italiano, il pugile di fama mondiale Clemente Russo ha colto l’occasione per fare un bilancio sui social della sua esperienza a “L’Isola dei Famosi”. L’atleta ha seguito immediatamente la moglie Laura Maddaloni nelle eliminazioni da Playa Palapa, dopo numerosi rimbalzi sull’isola secondaria di Playa Sgamada.

Clemente Russo è stato penalizzato al televoto con – citando Vladimir Luxuria – percentuali bulgare, totalizzando un risicato 9% di preferenze da parte del pubblico. Fortemente osteggiato dopo la sua aggressione verbale a Nicolas Vaporidis, l’atleta si sfoga sui social, denunciando alcune scorrettezze degli ex compagni di avventura.

Clemente Russo non si trattiene: “Vediamo quanto valete!”

Il pugile casertano non ha dubbi circa la sua esperienza da naufrago. Ha infatti confessato su Instagram: “Sono da poco uscito da l’Isola dei Famosi, ovviamente ci sono rimasto un po’ male… Forse quello che non rifarei è qualche litigio…“. Clemente Russo in seguito confessa chi, tra i compagni, sia il più subdolo: “Il più falso è Nicolas Vaporidis! Mi hanno deluso anche Carmen e Alessandro, ma soprattutto Roger…“.

L’atleta confessa poi che la difficoltà maggiore è stata la lontananza dalla moglie Laura Maddaloni: i due coniugi sono stati infatti separati nelle due isole per parecchi giorni nel format. La mancanza di cibo è stata certamente uno degli scogli più duri da aggirare durante l’esperienza, e Clemente annuncia che il cibo che più gli è mancato è la tipica pizza napoletana, che non vede l’ora di consumare.

Nonostante la brusca conclusione della sua esperienza da naufrago, l’atleta ha intenzione di riprendere i contatti con alcuni degli ex compagni di avventura: “Le persone che vorrò vedere fuori sono quelli con cui siamo partiti, quindi Jeremias, Gustavo, Blind, Zequila, Roberta… I primi…“. E, agli isolani rimasti in gioco, lancia un messaggio di sfida: “Ragazzi, ce l’avete fatta! Siete riusciti a buttarmi fuori! Adesso fatemi vedere quanto valete da soli!“.

La bruciante sconfitta non ha placato l’allure competitiva del campione olimpico: penalizzato forse dai suoi contrasti con il compagno Nicolas Vaporidis, si è visto sfumare di fronte la possibilità di un percorso ben più longevo nel reality. Nella prossima puntata sarà ospite nello studio di Ilary Blasi, dove la moglie ha gettato un aperto j’accuse all’opinionista Vladimir Luxuria. Dobbiamo aspettarci un’altra faida in diretta televisiva?

The post Clemente Russo se l’è legata al dito: ci è andato giù pesante appeared first on Ck12 Giornale.