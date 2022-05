“sono-pronta”:-lorella-cuccarini-svela-il-futuro,-un-grande-progetto-nella-prossima-stagione

Dopo Amici21, la coach di canto ha parlato di ciò che la aspetterà. In ballo c’è un grande ritorno: si parla dell’anno prossimo

Amici21 è definitivamente concluso. Luigi, della squadra di Rudy Zerbi, ha alzato la coppa e si è posizionato sul gradino più alto del podio, portandosi a casa il montepremi di 150mila euro. A classificarsi secondo è stato Michele, ballerino classico di Alessandra Celentano che, grazie al premio di categoria, ha vinto 50mila euro.

Per Lorella Cuccarini e i suoi Sissi ed Alex, quindi, nessuna vittoria o nessun premio. I due, però, si son difesi alla grande e hanno di nuovo mostrato a tutti i telespettatori la propria voce. Per la coach finisce un impegno importante, una lunga esperienza alla cattedra. I suoi occhi, però, sembrano già puntati al futuro: ecco cosa ha in programma per l’anno prossimo.

Lorella Cuccarini lo ammette: “Se mi vuole…”

La showgirl, cantante e ballerina negli anni non si è mai tirata indietro di fronte a niente. Se la maggior parte della sua carriera è avvenuta in Rai, dove ha condotto diversi programmi anche importanti, è in Mediaset che sta vivendo la sua rinascita. Fortemente voluta da Maria de Filippi, Lorella Cuccarini è sbarcata ad Amici20 come coach di ballo, a fianco di Veronica Peparini e Alessandra Celentano.

Per l’edizione successiva, però, Lorella Cuccarini si è trovata davanti a una nuova sfida. Il passaggio di Arisa a Rai1, nel cast di Ballando con le Stelle, ha liberato un posto tra i coach di canto, che si è accaparrata lei. Al suo posto nel ballo è invece arrivato Raimondo Todaro, da Rai1. L’esperienza al banco del canto è stata estremamente di successo, al punto che è l’unica coach arrivata in finale con due concorrenti.

Dopo la fine di questa esperienza, Lorella Cuccarini sembra però pronta al futuro. Un suo follower su Instagram le ha chiesto se voglia ritornare ad Amici l’anno prossimo e lei, senza mezzi termini, ha risposto: “Se Maria mi vuole, sono pronta!“. Insomma, sembra che il ruolo di insegnante di canto le sia particolarmente piaciuto e così è stato anche per il pubblico.

Lorella Cuccarini, infatti, è stata profondamente apprezzata per i modi pacati e gentili e per l’impegno riversato nel cercare di far risaltare ogni talento, sia della propria squadra, sia delle altre. Sembra quindi abbastanza sicuro che potremo rivederla nel ruolo anche l’anno prossimo.

