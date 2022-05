rudy-zerbi-lancia-frecciatine,-ma-la-risposta-lo-inchioda-al-muro:-“non-si-smentisce-mai,-incoerente!”

Ormai è finito Amici21, ma per Rudy Zerbi sembra che alcune dinamiche stiano continuando. La frecciatina è infuocata, ma questa volta ci perde di brutto

Amici21 è ufficialmente finito e a trionfare è stato un cantante della squadra di Rudy Zerbi, Luigi. Il ragazzo si è distinto, nel corso dei mesi, per saper suonare tanti strumenti diversi come la chitarra, quella elettrica e la batteria. Il suo stile rock e il suo modo di fare gentile e allegro hanno conquistato tutti e gli han permesso di salire sul gradino più alto del podio, portandosi a casa 150mila euro.

Nelle ultime ore, però, Rudy Zerbi si è lasciato andare a una frecciatina piuttosto infuocata contro un altro volto molto noto del programma. La replica non si è fatta attendere e le conseguenze sono spietate: ecco cos’è successo.

Rudy Zerbi senza freni, ma lui lo zittisce

Nel corso della lunga ventunesima edizione di Amici, Rudy Zerbi ha più volte discusso animatamente con le colleghe di canto. La possibilità di lanciare sfide, infatti, ha permesso ai diversi ragazzi di confrontarsi più volte tra di loro: se i concorrenti le prendevano come occasioni di crescita, però, per i coach erano perfette occasioni di litigio.

In particolar modo, lo scontro più acceso è stato quello tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Per quanto i due si stimino lavorativamente, le diverse concezioni su alcune questioni li han portati spesso e volentieri a scontarsi. Al centro del litigio, ovviamente, c’erano i rispettivi cantanti: Luigi, per Rudy Zerbi ed Alex, per Lorella. Secondo il coach, Alex per quanto avesse una bella voce non sapeva variare negli stili richiesti, rimanendo monocorde e mono espressivo nella maggior parte delle esibizioni.

La lite è proseguita lungo tutti i mesi. Rudy non perdeva occasione di mettere Alex in sfida contro Luigi, per risaltare le qualità dell’uno e mettere alla prova l’altro sui punti da lui ritenuti deboli. Alex, dal canto suo, rispondeva sia con il proprio talento, sia con la propria voce: in non poche occasioni è stato lui a prendere la parola e a rispondere a tono al coach.

Nelle ultime ore, Rudy Zerbi ha lanciato una frecciatina all’ormai ex concorrente di Amici21, scrivendogli questo commento sotto una fotografia: “Senti già la mia mancanza?“. Alex, però, ha risposto a tono: “Mai quanto senti la mia tu“, aggiungendo un cuoricino. Se alcuni fan hanno riso di fronte a questo siparietto, altri hanno pesantemente criticato Rudy. Ciò che non piace è che spesso e volentieri, una volta finito Amici, diventa fan e sostenitore dei talenti che prima criticava:

il pelato non si smentisce mai, sempre incoerente e insopportabile — Helga🎶🌈✈ (@Musicmyfstlove) May 17, 2022

Chissà se, come predetto da alcuni commenti, Rudy si presenterà al primo firmacopie di Alex, in veste di suo fan.

