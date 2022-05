Oroscopo Barbanera di giovedì 19 maggio: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Con le stelle di oggi lascerete perdere coloro che non hanno voglia di darsi da fare e tendono a farvi perdere tempo. Li scanserete con discrezione ed eleganza.

Toro (21/4 – 20/5) – La Luna si quadra a Urano, ma non può arrestare il cambiamento che state mettendo a punto: coglierete l’occasione giusta per un salto in avanti.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Grazie alla Luna nel Leone in sestile a Venere congiunta, avrete voglia di tenerezza. Con il partner viaggerete all’unisono per necessità e aspettative.

Cancro (22/6 – 22/7) – Non rimpiangete il passato, perché a ben pensarci non è stato poi così idilliaco. Guardate avanti: vi aspettano possibilità ad ampio respiro.

Leone (23/7 – 23/8) – Mantenete i contatti con un amico simpatico e divertente, in sua compagnia vi rilassate e vi divertite un mondo. Avete bisogno di leggerezza, concedetevela!

Vergine (24/8 – 22/9) – Prima di affrontare nuove incombenze, portate a termine quelle già iniziate. Valutate bene le offerte di lavoro o di collaborazione provenienti dall’estero.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Con Saturno vostro amico dall’Acquario, siete in una botte di ferro, il suo contribuito positivo si rifletterà sia in amore che nella professione.

Scorpione (23/10 – 22/11) – A causa di Saturno sfavorevole, avrete a che fare con qualche imprevisto. Non perdete la serenità, tutto tornerà a posto nel migliore dei modi.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Mercurio ostile porterà qualche problema di comunicazione, ma avrà anche il merito di far emergere e rendere visibile quello che non funziona.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Dedicate tempo ad attività che privilegiano ciò di cui avete bisogno come la tranquillità. Ottime le camminate nel verde in raccoglimento.

Acquario (21/1 – 19/2) – Con Saturno nel vostro cielo, la sera meglio andare a letto presto. Quelle poche energie che avete dovete centellinarle per gli impegni improcrastinabili.

Pesci (20/2 – 20/3) – Giove, il pianeta della gioia, della passionalità vi renderà più affettuosi con la persona amata. Per i single si possono presagire incontri assai stimolanti.

