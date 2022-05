“non-ha-sposato-un-metalmeccanico!”:-federica-panicucci-muta,-bordate-incendiarie-contro-la-principessa-[video]

Reali sotto attacco a “Mattino 5”: Federica Panicucci assiste ad uno sfogo inaspettato in diretta dopo il servizio.

Le storie trattate quotidianamente nella fascia oraria dedicata a “Mattino 5” possono riguardare parimenti gossip, casi di cronaca o di attualità. Meno spesso, invece, Federica Panicucci si affaccia nelle fastose vite dei personaggi del mondo nobiliare, come nel caso della Royal Family. Nelle scorse ore è trapelata la notizia che Charléne di Monaco ha finalmente fatto ritorno nel Principato, da cui latitava da numerosi mesi.

Sono circolate numerose illazioni circa la sua assenza da Palazzo: si ventilata l’ipotesi di una crisi coniugale; è circolata anche una voce circa una malattia debilitante, ed infine l’eventualità di un esaurimento nervoso. Il rientro nei ranghi reali sembra però macchiato da una sotterranea ostilità, che nasce in seno alla famiglia. Carolina di Monaco, infatti, avrebbe il preciso intento di allontanare Charléne dal Palazzo Reale, e Federica Panicucci ha lanciato un servizio dedicato alla vicenda. Al termine del reportage, però, un’ospite in studio si è apertamente scagliata contro la Principessa, accusandola di non rispettare i suoi obblighi istituzionali.

Federica Panicucci, le bordate in studio oltrepassano il politically correct

L’opinionista Patrizia Groppelli effettua spesso interventi irriverenti e controcorrente, e non teme di esprimere nemmeno il giudizio più impopolare. In merito alla vicenda dei Reali di Monaco, la Groppelli ha dimostrato di avere le idee ben chiare. Secondo lei, infatti, Charléne avrebbe disertato i suoi obblighi legati alla Corona, abbandonando i figli al resto della famiglia, e concedendosi lussi e privilegi da primadonna.

L’opinionista ha infatti asserito: “Rispetto per i suoi problemi di salute… Ma questa donna non ha sposato un metalmeccanico! Sapeva benissimo con chi si andava a sposare!“. Patrizia Groppelli ha poi ricordato: “È la Principessa di Monaco, ha mille benefit, ha mille situazioni, ha mollato due bambini per un anno e mezzo, cioè… Ma per carità!“. Inutili i tentativi di Federica Panicucci di arginare il suo fiume in piena. L’opinionista ha poi concluso: “Ognuno c’ha il proprio ruolo, come quegli altri due ‘ciaparat’ di Henry e Meghan che sono scappati e tutto il resto: ma no! Hanno mollato la Corona e tutto, non possono permettersi di mollare un ruolo, un’Istituzione!“. Ecco il video del suo infuocato intervento:

Giallo nella corte di Monaco: Charlen come sta davvero? Patrizia Groppelli ha le idee chiare 😅#Mattino5 pic.twitter.com/rm56g10CnX — Mattino5 (@mattino5) May 17, 2022

