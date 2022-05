Mazzata per Mercedezs Henger, “Già con un altro dopo 1 mese”: spuntano scheletri dall’armadio

Spuntano succose indiscrezioni sul passato di Mercedesz Henger: parla uno storico ex della bella isolana.

La figlia d’arte Mercedesz Henger è entrata a far parte del gruppo di naufraghi accampati a Cayo Cochinos con le compagne Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. Durante l’ultimo appuntamento in prima serata, la maggioranza dei naufraghi si è ammutinata contro di lei, candidandola alle nominations per una pericolosa eliminazione. È infatti in ballottaggio con Nicolas Vaporidis, ritenuto uno dei potenziali vincitori del format.

Molto si è parlato circa una sua relazione in sospeso, che Mercedesz terrebbe astutamente in stand-by pur di coltivare relazioni nel reality a favor di telecamere. Nelle ultime ore un suo celebre ex si è esposto sull’argomento, e non è tutto: anche un’esperta di gossip avrebbe tra le mani un’indiscrezione bomba.

Mercedesz Henger: parla il suo ex Lucas Peracchi

La new entry de “L’Isola dei Famosi” ha chiaramente smentito la presenza di un presunto fidanzato: ha infatti dichiarato di aver concluso la sua relazione poco prima dell’ingresso nel reality. L’esperta di gossip Selvaggia Roma rivela infatti che non solo il fidanzato sarebbe presente, vivo e vegeto; ma addirittura complice della compagna. Starebbe infatti attendendo pazientemente che Mercedesz concluda il suo percorso nel format, per poi cavalcare assieme a lei l’onda della popolarità.

#isola Selvaggia Roma smaschera Mercedesz e svela che il fidanzato vive a casa sua e che é una grande manipolatrice pic.twitter.com/HcxC2hjb6A — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) May 17, 2022

Si è esposto inoltre lo storico ex fidanzato dell’influencer, mettendo nero su bianco i retroscena della loro relazione. Ecco quanto reso dal portale “Isa e Chia” da Lucas Peracchi, ex tronista di “Uomini e Donne”: “Se Mercedesz era fidanzata prima dell’isola? Io per quanto ne so era fidanzata, però ci tendo a precisare che non la vedo da un anno. (…) Detto ciò, se fosse vero non mi stupirei. Se era davvero innamorata e adesso si è presa di un altro, la cosa non mi stupisce, perché l’ha fatto anche con me. Mi ha lasciato, e dopo un mese era a Santorini con un altro.“.

L’ex tronista ha anche rivelato di essere stato parecchio osteggiato dalla famiglia di Mercedesz: “La sua famiglia mi ha creato tanti problemi. Non c’è stata la massima correttezza nei miei confronti. Purtroppo si sono comportanti male con me. Preferisco non fare più parte dei loro intrighi. Finalmente sono rinato!“. Le ombre si stanno addensando sul presente di Mercedesz Henger che, da parte sua, rimane fedele alla versione concessa in diretta ad Ilary Blasi. Che succederà in sede di eliminazioni?

