gf-vip-7,-signorini-scatenato:-vuole-due-provocatori-nati

GF Vip 7, Alfonso Signorini ha le idee chiarissime: cambio drastico per le poltroncine degli opinionisti, ecco chi sono i prescelti.

Fervono i preparativi per la prossima edizione del “GF Vip“. I casting per arruolare i concorrenti sono già in corso, e il gruppo autoriale di Alfonso Signorini sta procedendo con una selezione certosina per accaparrarsi le personalità più esplosive dello star system. Nel frattempo il conduttore ha anche meditato sui potenziali opinionisti in ballo: a chi verranno assegnate le fatidiche poltroncine in studio?

Giuseppe Candela di “Dagospia” ha in serbo alcune rivelazioni bomba: il “GF Vip 7” segnerà il ritorno di due personaggi dello spettacolo molto amati, dal temperamento provocatorio e irriverente: vediamo di chi si tratta.

GF Vip 7: Amanda Lear e Cristiano Malgioglio fianco a fianco nel reality

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non presenzieranno alla prossima edizione del format di Canale 5. La prima a darne notizia è stata proprio la moglie di Paolo Bonolis, che non si è dichiarata disposta a ripetere l’esperienza. Secondo Giuseppe Candela, anche Adriana Volpe avrebbe disertato il parterre di Alfonso Signorini, lasciando così spazio ad una coppia tutta nuova di opinionisti.

“A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuovi opinionisti. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza. Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello…“, rivela il giornalista.

Circolano inoltre rumors bel precisi dai corridoi di Cologno Monzese: “A Mediaset gira una voce che, se confermata, sarebbe una bomba: come opinionisti del Grande Fratello Vip potrebbero esserci Cristiano Malgioglio e Amanda Lear al posto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ricordiamo che Malgioglio ha scritto canzoni per la Lear tra cui la scandalosa ‘Ho fatto l’amore con me’…”. Le voci sono ancora tutte da confermare, ma la nuova coppia di opinionisti potrebbe dare nuova linfa vitale al programma, rendendolo ancora più frizzante e scanzonato. Attendiamo ovviamente le conferme ufficiali da parte dei vertici Mediaset.

