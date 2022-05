gesto-non-gradito-da-manuel-bortuzzo,-reazione-stizzita:-si-vendica-con-uno-sgarbo

Manuel Bortuzzo, il gesto dopo la diretta parla chiaro: la scelta della showgirl gli è andata di traverso, scatta la ripicca sui social.

Il nuotatore Manuel Bortuzzo è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione del “GF Vip”, ma la sua fama è definitivamente esplosa dopo lo spegnimento delle luci nella casa di Cinecittà. La sua storia con Lulù Selassiè ha fruttato ad entrambi enorme popolarità: le storie nate nei reality creano comprensibilmente molto hype nel pubblico da casa.

Manuel Bortuzzo ha lasciato la fidanzata qualche settimana fa, affidando all’agenzia ANSA l’ingrato compito di informare la mediana delle Selassiè. Mentre l’atleta si è concesso molte ospitate televisive, alcune delle quali sono finite nella bufera, Lulù ha preferito volare sotto ai radar. Entrambi hanno concesso una lunga intervista alla conduttrice Silvia Toffanin a distanza di una settimana l’uno dall’altro, ma le due versioni rilasciate a “Verissimo” risultano totalmente contrapposte. Nelle ultime ore, Manuel sembra aver preso posizione nei confronti della conduttrice: i risvolti sono clamorosi.

Manuel Bortuzzo toglie il “follow” a Silvia Toffanin: stop alle ospitate?

Il nuotatore triestino aveva rivelato di covare da tempo delle riserve sul proprio rapporto con la Princess: le differenze caratteriali e il diverso approccio alla vita avrebbero finito per minare irrimediabilmente la relazione. Di diverso avviso è stata invece Lulù, che ha ammesso apertamente di esser stata osteggiata dalla famiglia e dagli amici dell’atleta.

Silvia Toffanin, consapevole delle incongruenze tra le due versioni, ha pensato bene di pubblicare sui suoi social gli stralci più interessanti delle interviste di entrambi. In tal modo, gli utenti della rete possono avere un quadro d’insieme della situazione, e valutare da che parte penda l’ago della bilancia. Le relazioni sono sempre un campo minato, si sa, e l’esposizione mediatica non fa che esacerbare le questioni rimaste in sospeso. Manuel Bortuzzo, infatti, non avrebbe gradito l’iniziativa di Silvia Toffanin e, come rivela “Gossipetv”, avrebbe tolto il follow dalla pagina Instagram del volto Mediaset.

Si presume perciò che il nuotatore non sarà più presente, in futuro, nello studio di “Verissimo”. È anche in forse il suo ritorno nello storico programma di intrattenimento “Domenica in“: dopo esser stato escluso dalla corte di Zia Mara, a causa dell’ospitata ‘bruciata’ in Mediaset, le possibilità che torni in RAI si sono ridotte drasticamente. Monitoreremo con attenzione le prossime mosse dell’ex gieffino, da poco reduce della premiere del suo film autobiografico “Rinascere”.

The post Gesto non gradito da Manuel Bortuzzo, reazione stizzita: si vendica con uno sgarbo appeared first on Ck12 Giornale.