“erano-proprio-brutte”:-raimondo-todaro-demolito-dopo-la-finale,-il-collega-affonda-il-colpo

Finisce a processo il maestro di danza Raimondo Todaro: la finale è il pretesto perfetto per dedicargli critiche taglienti

Amici21 si è concluso domenica 15 maggio con la vittoria di Luigi, il cantante rock della squadra di Rudy Zerbi. I sei finalisti erano Luigi, Michele, Alex, Sissi, Serena ed Albe e a molti di loro son stati riservati premi e occasioni importanti, segno dell’apprezzamento da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.

A trionfare nella categoria danza è stato Michele, che si è portato a casa 50mila euro di premio. Anche Serena, però, ha ricevuto un’importante proposta da una scuola di danza di New York. Se Raimondo Todaro era letteralmente in brodo di giuggiole per l’occasione riservata alla sua ballerina, un suo collega non la pensa proprio come lui e riserva durissime parole all’insegnante. Ecco di chi si tratta e cos’è successo.

Raimondo Todaro sotto accusa: “Non l’ha valorizzata”

La finale di Amici21 si è composta di due momenti. Il primo è stato dedicato ai cantanti, il secondo ai ballerini. Essendo i primi in numero maggiore, il primo giro di sfide è stato essenziale per riuscire ad arrivare a due cantanti finalisti, che si sarebbero giocati il premio di categoria e un posto in finalissima. Questi due sono stati Alex e Luigi e a trionfare è stato il secondo. Successivamente poi, è stata la volta del ballo: Michele e Serena si sono sfidati tra di loro per scoprire il finalista, che si sarebbe giocato il titolo di vincitore con Luigi.

La sfida finale tra Michele e Luigi ha quindi visto trionfare il secondo, che ha conquistato il titolo di vincitore di Amici21, portandosi a casa la coppa e il premio di 150mila euro. Michele, però, ha vinto il premio di categoria di 50mila euro e un invito di Roberto Bolle a ballare con lui al final show di On Dance, al Castello Sforzesco di Milano. Per Serena, invece, è arrivata una borsa di studio della durata di un anno per studiare alla Ailey School, nel cuore di Manhattan.

Raimondo Todaro è estasiato per questo risultato, anche se subito dopo la finale è arrivata una stilettata da parte di un collega. Si tratta di Fabrizio Prolli, insegnante di modern e hip hop ben noto ai telespettatori di Amici. Il ballerino, sui social, ha risposto alla domanda di un’utente, che gli chiedeva se, secondo lui, le coreografie della finale di Serena l’avessero svantaggiata. “Erano proprio brutte“, scrive l’utente. Prolli risponde a tono e con decisione: “Sì. Serena non è stata per nulla valorizzata al serale” scrive, senza mezzi termini.

L’accusa verso Raimondo Todaro è quindi importante: secondo Fabrizio Prolli, non sarebbe stato capace di valorizzare la propria ballerina. Dipende forse anche da lui la sua eliminazione a un passo dalla finale?

The post “Erano proprio brutte”: Raimondo Todaro demolito dopo la finale, il collega affonda il colpo appeared first on Ck12 Giornale.