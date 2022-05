Eleonora Daniele sotto accusa | “Come fate a non saperlo?!”: gaffe gigantesca in diretta

Durante la puntata di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha commesso uno scivolone che è stato notato da tutti, ma soprattutto da lei. Accuse pesanti

La conduttrice di Storie Italiane porta ogni giorno in diretta le vicende che animano la cronaca e l’attualità del nostro paese. Eleonora Daniele, però, non si limita alla narrazione dei fatti ma ne dà anche una propria interpretazione, grazie ai diversi ospiti ed esperti che sono presenti quotidianamente in studio.

Durante una delle ultime puntate, la Daniele ha voluto parlare di una vicenda personale di una ragazza molto toccante, dalla quale è uscito anche un libro di poesie. Qualche giorno dopo, però, è emersa la tremenda gaffe commessa in diretta e, a denunciarla, è stata proprio l’ospite. Ecco cos’è successo.

Eleonora Daniele parla di vulvodinia, ma la situazione sfugge

Tra le diverse questioni che Storie Italiane affronta quotidianamente ce n’è anche una culturale legata ai problemi dell’Italia e alla sua arretratezza in alcuni ambiti. Per approfondire quello medico, purtroppo triste terreno di diagnosi tardive, Eleonora Daniele ha invitato in studio Giorgia Soleri. La ragazza si è distinta negli ultimi anni per una forte divulgazione sui temi della salute femminile e, in particolare, sull’endometriosi e la vulvodinia.

Queste due malattie, estremamente invalidanti per qualsiasi donna, sono ancora molto spesso non diagnosticate e confuse per stress e ansia. Giorgia Soleri ha spesso raccontato come, durante le visite mediche, i dottori spesso le consigliavano di rilassarsi, che sarebbe passato tutto. Dopo otto lunghi anni di viaggi tra medici e soldi spesi, finalmente le è arrivata la tanto agognata diagnosi: endometriosi e vulvodinia.

Invitata in studio da Eleonora Daniele, la ragazza ha raccontato la propria esperienza ed ha presentato anche il proprio libro. La sua lotta, infatti, è arrivata sino alla Camera e al Senato, dove ha parlato della proposta di cambio di status di questa malattia. Giorgia Soleri, però, nelle ultime ore ha lanciato una pesante denuncia contro Storie Italiane: l’hanno presentata senza nome e cognome, ma con l’appellativo di “fidanzata di Damiano dei Maneskin”.

Sui propri canali social, la ragazza ha condiviso la fotografia del trafiletto che accompagnava la sua intervista, in sovraimpressione. Questo riportava: “Io e la vulvodinia: lotta della fidanzata di Damiano dei Maneskin“. Giorgia Soleri è quindi esplosa di rabbia e ha scritto: “Ma non sono senza nome! Mi chiamo La fidanzata di nome e Di Damiano dei Maneskin di cognome! Come fate a non saperlo?!“. Il riferimento è chiaro, così come l’accusa. Chissà se Eleonora Daniele si scuserà, privatamente o pubblicamente, con la ragazza per l’errore commesso.

