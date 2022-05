Doc-Nelle Tue mani | Nuova stagione a rischio, brutte notizie per i fan: “Ho fatto quello che potevo”

Si è letto quello che nessun fan di Doc-Nelle Tue mani avrebbe mai voluto leggere, nelle ultime ore. La frase è inequivocabile: tremano le certezze

È stata la serie tv rivelazione, DOC-Nelle tue mani. Il medical drama ha subito conquistato tutto il pubblico di Rai1 già alle prime puntate della prima stagione e, nel corso del tempo, si è riconfermata come uno dei prodotti meglio riusciti di tutti i tempi. Con Luca Argentero, Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon tra gli altri, proprio quest’anno è andata in onda la seconda stagione che, seppur con numeri leggermente inferiori rispetto alla prima, è stata comunque un successo.

Nelle ultime ore, però, uno dei volti principali di questa serie tv ha ammesso un delicatissimo punto di vista. Se ciò che ha rivelato si confermasse, per DOC potrebbe inaspettatamente fermarsi già tutto: ecco di chi si tratta e cosa sta succedendo.

Doc-Nelle tue mani: uno dei protagonisti vorrebbe ritirarsi

Intervistato da Pierluigi Diaco a “Ti sento”, il programma della seconda serata di Rai2, Luca Argentero ha raccontato alcuni aspetti inediti della propria vita e della propria carriera. Televisivamente nato grazie al Grande Fratello, è sicuramente uno degli ex gieffini che ha avuto una carriera più brillante. Tra cinema e televisione, il suo volto è diventato una sicurezza per chi ama i film e le fiction italiane.

Durante l’intervista su Rai2, però, Luca Argentero ha anche ammesso che la vita da attore ha un ritmo molto sostenuto, che richiede forti rinunce soprattutto in ambito famigliare. Proprio per questo motivo, ammette di provare il desiderio di concentrarsi su alcuni aspetti della sua vita fino a oggi trascurati: “Ho la sensazione, dopo una ventina d’anni, di aver fatto tutto quello che potevo fare” ha rivelato a Diaco. L’attore, infatti, ammette di avere anche pensato al ritiro e di starci ancora pensando.

Non si ritirerebbe solo per il gusto di fare un’uscita sensazionale dal mondo cinematografico, ma anche per recuperare un ritmo di vita: “…è stato un ritmo forsennato. Il ritiro mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più“. Questa frase ha sconvolto i fan e le fan dell’attore, che hanno letto le parole come un presagio di un prossimo ritiro dalle scene. Se così fosse, per DOC-Nelle tue mani le cose non si metterebbero bene: cercherebbero un altro attore o chiuderebbero per sempre il progetto?

