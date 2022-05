“cattiverie-gravi!”:-nicolas-vaporidis-vittima-di-un-attacco-feroce,-lo-mettono-in-cattiva-luce

Nomination pericolosa per Nicolas Vaporidis, questa volta la propaganda è spietata: è sceso in campo un pezzo da 90.

L’ultima prime time de “L’Isola dei Famosi” ha riservato momenti molto tesi durante la diretta su Canale 5. Mercedesz Henger sembra essersi inimicata la maggioranza del gruppo di naufraghi, che l’ha votata compatta per candidarla alle prossime eliminazioni. La bella influencer, figlia della regina dell’eros Eva Henger, è stata tacciata di strategia e falsità dopo uno scontro con Nicolas Vaporidis, con cui è finita in nomination.

L’attore di origine greca è ritenuto uno degli isolani in pole-position per la vittoria: si è lentamente conquistato il favore del pubblico, abbattendo pregiudizi e preconcetti. L’esito del ballottaggio, di conseguenza, sembrava in prima battuta assai scontato. Nelle ultime ore, però, un personaggio dello spettacolo è sceso in campo per incitare la sua eliminazione, accusandolo anche di bullismo: vediamo di chi si tratta.

Eva Henger non si risparmia: Nicolas Vaporidis dev’essere eliminato

L’attrice hard Eva Henger è stata vittima di uno spaventoso incidente alla vigilia dell’ingresso della figlia nel reality di Canale 5. Dopo aver rassicurato Mercedesz circa le sue condizioni fisiche, Eva l’ha incoraggiata ad affrontare “L’Isola dei Famosi” senza remore, e segue le sue avventure dalla sua camera in ospedale.

Come accaduto nel 2016, l’attrice ha preso nelle ultime ore le difese della figlia, scagliandosi apertamente contro il suo rivale in nominations. Ha infatti pubblicato alcune storie in cui parla apertamente di “bullismo” da parte dei compagni naufraghi, ed invita il pubblico a salvare la figlia. Rievoca addirittura l’episodio in diretta in cui Guendalina Tavassi avrebbe votato la figlia, rea di aver rifiutato una patatina che la naufraga aveva nascosto nel costume. I suoi contenuti su Instagram sono stati prontamente visualizzati dagli spettatori del format, e il suo intervento non è stato ben accolto dai più.

Un utente suggerisce infatti: “Lo schifo delle storie su IG di Eva Henger che infama Nicolas Vaporidis (e lo fa infamare dagli amichetti suoi) è la dimostrazione di come per un gioco ci sia gente disposta a tutto, senza scrupoli, senza etica, senza vergogna.”.

Lo schifo delle storie su IG di Eva Henger che infama Nicolas Vaporidis (e lo fa infamare dagli amichetti suoi) è la dimostrazione di come per un gioco ci sia gente disposta a tutto, senza scrupoli, senza etica, senza vergogna. #isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/uwZ7GhRrXD — Tutto fa divano (@tuttofadivano) May 17, 2022

E ancora:

Lungi da me difendere Vaporidis, ma le cattiverie che sta sparando Eva Henger su Instagram sono veramente gravi#isola — Andrea (@Rednerd6) May 17, 2022

Al momento l’esito del televoto appare quanto mai incerto: che succederà durante la diretta del prossimo venerdì?

