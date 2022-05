Релиз сборника Grand Theft Auto: The Trilogy на смартфонах сорвали. Согласно актуальному финансовому отчету Take-Two, выход Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition не состоится до конца 2022 года. В компании заявили, что релиз тайтла на смартфонах состоится до конца текущего финансового года.