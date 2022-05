Sonia Bruganelli lo sfotte davanti a tutti, la replica è durissima: “Pensavo sapessi leggere!”. Botta e risposta al veleno

Non c’è pace per Sonia Bruganelli, che si lancia a un’aspra critica contro un noto volto del giornalismo. La risposta, però, non si fa attendere: lite caldissima

L’ormai ex opinionista del GF VIP sta ancora facendo parlare di sé e, probabilmente, lo farà per sempre. Se fino a prima del reality show di Alfonso Signorini di lei si sapeva ben poco, al di là delle questioni private e famigliari, dopo l’esperienza al fianco di Adriana Volpe, Sonia Bruganelli si è fatta ben conoscere.

Nelle ultime ore, la moglie di Paolo Bonolis si è lasciata andare a un aspro commento in merito a un giornalista. Lui, però, non ha temuto la reazione ed ha duramente risposto, dando vita ad un battibecco secco e sincero: ecco cos’è successo. Centra, come sempre, il GF VIP.

Sonia Bruganelli lo prende in giro, ma lui non ci sta

Dopo l’esperienza come opinionista dell’edizione del GF VIP che si è conclusa a marzo, Sonia Bruganelli si è più volte detta dubbiosa in merito a un suo ipotetico ritorno. Il ruolo le è piaciuto e le ha permesso di dire sempre la propria opinione e di farsi conoscere dal pubblico di Canale5, dettaglio non scontato. Un ritorno su quella sedia, però, a detta sua l’avrebbe un po’ fissata in quel ruolo e quella posizione, aspetti che non considera del tutto positivi.

Proprio lunedì 16 maggio, quindi, il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela ha pubblicato la notizia ufficiale: Sonia Bruganelli, come già anticipato, non tornerà al GF VIP. L’articolo ha scosso l’ex opinionista, che sui social ha preso in giro il giornalista per la notizia data:

Che scooppp!!! L’ho dichiarato in un’intervista tre giorni fa! Giornalista d’assalto vero!😂😂😂😂 https://t.co/2M9e5yKoiV — sonia bruganelli (@SBruganelli) May 16, 2022

Il giornalista, che non è nuovo agli scontri con Sonia Bruganelli via social, le ha quindi duramente risposto. “Pensavo sapessi leggere, ti ho sopravvalutata“, ha commentato. “È scritto chiaramente che avevi comunicato le tue intenzioni in precedenza, abbiamo aggiunto della Volpe” ha scritto, spiegando che l’articolo voleva dare alla notizia già nota un dettaglio in più, cioè la rinuncia anche di Adriana Volpe. “Si proverà ad alzare il livello, stanno cercando profili più alti e diversi. Ho capito che non ti passa, ma così è troppo“.

A questo punto, Sonia Bruganelli ha risposto con un commento che inneggiava allo scherzo: “Dai su, si fa per scherzare“. I due però non sono nuovi a questo tipo di liti e, molto probabilmente, l’iniziale colpo sferrato dall’ex opinionista non aveva affatto i toni dello scherzo.

