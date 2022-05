post-puntata-disastroso-per-maria-laura-de-vitis,-“e’-una-calcolatrice!”:-esplode-la-diffidenza-contro-di-lei-[video]

La naufraga Maria Laura De Vitis viene sottoposta a giudizi durissimi in diretta: le sue lacrime non hanno convinto i compagni.

La vincitrice de “La Pupa e il Secchione” Maria Laura De Vitis non ha perso tempo dopo la fine del format di Barbara D’Urso, saltando immediatamente nel cast di Ilary Blasi. L’ex fidanzata di Paolo Brosio ha infatti guadagnato le rive di Cayo Cochinos in compagnia di Fabrizia Santarelli e Mercedesz Henger: il trio è stato ribattezzato “le Conquistadoras“.

Maria Laura ha dalle prime battute avvicinato il figlio d’arte Alessandro Iannone, monitorata dallo sguardo attento e protettivo della di lui madre Carmen Di Pietro. La soubrette si è sempre dimostrata molto legata al figlio, e ne osteggia apertamente le potenziali relazioni. La produzione, però, ha messo alla prova la navigata naufraga, proponendole in quid-pro-quo: in cambio di alcuni privilegi, Carmen avrebbe dovuto permettere a Maria Laura e al figlio di trascorrere 3 notti insieme in una capanna privata. I risvolti di tale decisione si sono rivelati davvero distruttivi per la giovane Pupa: vediamo cos’è successo.

Maria Laura De Vitis scoppia in lacrime dopo il due di picche: Carmen Di Pietro aggiunge il carico

I due ragazzi hanno potuto approfondire la conoscenza nella piccola capanna improvvisata, con grane scorno di Carmen Di Pietro, alla quale era proibito interferire. Nonostante l’atmosfera intima e i tentativi di approccio di Maria Laura, Alessandro Iannoni ha mantenuto fermamente le distanze. Il giovane naufrago avrà infatti limitate esperienze in campo amoroso, ma resta molto scettico circa la buona fede della Pupa. Alessandro ha infatti definito il loro rapporto “un’amicizia“, e si riserva il diritto di conoscerla più a fondo al termine del programma.

Il responso ha completamente abbattuto il morale di Maria Laura, che è scoppiata in lacrime di fronte all’amica Mercedesz Henger. Le sue lacrime, però, mandate in onda durante il prime time, non hanno convinto Carmen Di Pietro, che l’ha apertamente accusata di averle mancato di rispetto. Gli abbracci mattutini e le ripetute effusioni hanno largamente indispettito la soubrette, che sospetta la messa in atto di una precisa strategia di gioco. Nonostante i rapporti tra le due si siano in seguito distesi, il video è stato riproposto anche durante la puntata odierna di “Mattino 5”, e anche gli opinionisti in studio condividono le impressioni di Carmen.

Carmen, la suocera gelosa!

Maria Laura De Vitis riuscirà a ritornare nelle grazie della potenziale suocera?

