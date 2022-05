portare-i-benefici-della-natura-nelle-case-e-negli-uffici:-la-proposta-green-di-questa-azienda-svizzera-di-arredamento

Usm ha recentemente introdotto una nuova gamma di accessori per piante che portano tutti i benefici della natura nelle case, negli uffici e negli spazi pubblici. Con un design facile da integrare, il nuovo programma “Mondo di piante” di Usm Haller crea splendidi paesaggi verdi in un batter d’occhio, ed è perfetto sia per gli esperti di piante sia per chi è ancora alle prime armi.

LEGGI ANCHE: “Biophilic workplace: 5 ragioni per cui dovresti portare la natura nel tuo ufficio”

I benefici delle piante negli spazi chiusi

Gli spazi pieni di verde sono ideali per riunirsi, lavorare e vivere. Oggi le persone trascorrono dall’80% al 90% della giornata al chiuso. L’aggiunta di piante in una stanza migliora significativamente il nostro benessere, contribuendo a ridurre lo stress e ad aumentare la produttività. Il nuovo programma di Usm è quindi una soluzione semplice e modulare, grazie alla quale è possibile aggiungere verde personalizzato a tutti gli spazi di vita.

Inclusi appositi pannelli sagomati per accogliere i vasi e speciali set per l’annaffiatura, e pannelli disponibili in 5 dimensioni e 14 colori. I vasi sono poi disponibili in un’unica misura e in due colori: terracotta e basalto.

USM USM USM USM USM

Come rendere più verdi gli spazi di co-working

Negli uffici open space e negli spazi di co-working, gli arredamenti Usm Haller con piante integrate possono essere utilizzati anche come divisori tra diverse postazioni di lavoro o per strutturare spazi più ampi. Anche per il settore contract, possono creare angoli accoglienti e aree separate – per esempio nei ristoranti -, ravvivare la sezione destinata agli accessori nei negozi e nei musei o aggiungere un tocco di allegria nelle hall degli ospedali.

Questo sistema semplice ed elegante è perfetto sia per l’ufficio sia per la casa, creando un’oasi verde di benessere nel soggiorno o un elemento accattivante in cucina, ad esempio sotto forma di carrello per erbe aromatiche. In combinazione con la soluzione di illuminazione avanzata Usm Haller E, può essere utilizzato in una gamma ancora più ampia di spazi. Sfruttando un’illuminazione mirata o soffusa per il mondo delle piante in spazi pubblici e privati è possibile creare un’atmosfera calda e intima che allontana immediatamente lo stress quotidiano.

USM USM USM USM

Come sempre con i sistemi di arredamento modulari Usm i nuovi accessori si possono inserire facilmente nelle configurazioni di arredo esistenti. Sempre sostenibile, ora forte di nuovi componenti green, l’azienda svizzera è costantemente impegnata a favore della responsabilità ambientale.

L’articolo Portare i benefici della natura nelle case e negli uffici: la proposta green di questa azienda svizzera di arredamento è tratto da Forbes Italia.