Lodovico Berra Piero Celoria ( VIDEO YOU TUBE ) La visione scientifica della morte

“…Nel mio percorso di formazione come medico e psichiatra ho incontrato molte persone che hanno influenzato la mia identità professionale, e in fondo anche personale. Alcune sono rimaste impresse in modo indelebile nella mia memoria, come momenti significativi e decisivi della mia storia. Ognuna di esse mi ha dato qualcosa, non solo come esperienza e conoscenza, ma anche dal punto di vista umano e personale. Sono quindi a loro riconoscente e rievocarli è un modo per esprimere la mia gratitudine. Ho cominciato così a ricordare momenti e persone incontrate nel mio percorso professionale, che hanno poco per volta definito la mia storia personale, e che hanno contribuito a farmi essere il medico, lo psichiatra e lo psicoterapeuta che sono oggi. ”

«Il problema della morte deve essere affrontato in un modo che non può essere solo scientifico o intellettuale .

«Il problema della morte deve essere affrontato in un modo che non può essere solo scientifico o intellettuale. Esso richiede un impegno emotivo e spirituale, senza esitazioni o timori…» Ha condotto Dr.Piero Celoria, chirurgo, filosofohttps://t.co/Layd8ZRJ9I — Lodovico Berra (@PsichiatraBerra) May 17, 2022

Esso richiede un impegno emotivo e spirituale. Richiede un esercizio, costante e prolungato, senza esitazioni o timori» (La regola della vita, Lodovico Berra) Lodovico Berra, psichiatra e psicoterapeuta ad orientamento esistenziale, fondatore e anima della Scuola Superiore di Counseling Filosofico (ISFiPP) di Torino ha presentato, alla Biblioteca civica Villa Amoretti, il 19 febbraio 2022, il suo ultimo libro “La regola della vita. Il morire e l’angoscia di morte” (ISFiPP, 2021) che enuncia, nel sottotitolo, quella che secondo il pensiero dell’Autore è ‘la regola’ – significativamente al singolare e non al plurale – della vita. Regola per antonomasia, che avvicina il lettore ad una dimensione nota, la morte, che la modernità – e non solo – tende a negare. Ha condotto l’incontro Piero Celoria, chirurgo e filosofo pratico.

Esperienze:

2018 Corso di aggiornamento “Assessment and Treatment of Major Depressive Disorders” Harvard Medical School, Department of Continuing Education

2018 Corso di aggiornamento “General Psychopharmacology” Continuing Professional Development (CPD) British Association of Psychopharmacology, Cambridge, England

2016 Corso di aggiornamento “Assessment and Treatment of Depression in the Primary Care Setting” Harvard Medical School, Department of Continuing Education

2016 Corso di aggiornamento “Advances in Psychodynamic Psychiatry: The Classification of Personality Disorders – New Developments” with Otto F. Kernberg” American Psychiatric Association, Department of Continuing Medical Education, Arlington, VA, USA

2016 Corso di aggiornamento “Neuropsychiatry: Chronic Fatigue Syndrome: What Electrophysiology and Neuroimaging Can Tell Us About Its Pathophysiology” American Psychiatric Association, Department of Continuing Medical Education, Arlington, VA, USA

2015 Corso di aggiornamento “Assessment and Treatment of Anxiety in the Primary Care Setting” Harvard Medical School, Department of Continuing Education.

2014 Corso di aggiornamento “Antipsychotics essentials” Institute of Psychopharmacology and Carlat CME Institute, Newburyport, Massachusetts, USA

2014 Corso di aggiornamento “Off label use of Atypical Antipsychotics” American Psychiatric Association, Department of Continuing Medical Education, Arlington, VA, USA

2013 Corso di aggiornamento “Practice guideline for the treatment of patients with eating disorders” Third edition, American Psychiatric Association, Department of Continuing Medical Education, Arlington, VA, USA

2013 Corso di aggiornamento “Borderline Personality Disorder” Harvard Medical School, Department of Continuing Education.

2012 Corso di aggiornamento “Treatment of Depression: Emerging Issues” Harvard Medical School, Department of Continuing Education.

2012 Corso di aggiornamento “Genetic of Autism” Harvard Medical School, Department of Continuing Education.

2011 Corso di aggiornamento “Healthy Sleep: Biology of Normal Sleep and the Consequences of Insufficient Sleep” Harvard Medical School, Department of Continuing Education.

2010 Corso di aggiornamento “Alzheimer’s Disease” Harvard Medical School, Department of Continuing Education.

2010 Corso di aggiornamento “Neurological emergencies: Case studies in clinical diagnoses” Harvard Medical School, Department of Continuing Education.

2009 Psychopharmacology Master Harvard Medical School e Massachusetts Mental Health Center, Department of Psychiatry, Boston, MA, USA.

1995 Intensive Study Program, C.G. Jung Institute, Zurich, Switzerland.

1994 Riconoscimento dell’attività di Psicoterapeuta da parte dell’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino, con iscrizione nel relativo Albo.

1994 Corso postlaurea di “Clinical Neurology for Psychiatrist” presso l’Albert Einstein College of Medicine Montefiore Medical Center, New York, New York, USA.

1994 Fellowship in Electroconvulsive Therapy, Department of Biological Psychiatry, The New York State Psychiatric Institute of the Department of Psychiatry, College of Physician and Surgeon of Columbia University, New York, New York, USA.

1994 Advanced Psychotherapy Workshop on Clinical Hypnosis and Scientific Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, USA.

1994 Corso di perfezionamento in Terapia Elettroconvulsivante, Centro Bini Areteus, Roma.

1993 Diploma di Psicoterapeuta in Sessuologia presso la Scuola Superiore di Sessuologia Clinica – Istituto Internazionale di Sessuologia di Firenze.

1993 Stage di Formazione presso il Dipartimento di Ginecologia Psicosomatica e Sessuologia, Università di Ginevra, Svizzera.

1993 Séminaire de perfectionnement en Sexologie Clinique de l’Association Inter Hospitalo Universitaire de Sexologie AIHUS, Paris, France.

1993 Corso di perfezionamento in Ipnosi Clinica, II livello, American Society of Clinical Hypnosis ASCH), San Diego, California, USA.

1993 Fellowship in Electroconvulsive Therapy, Duke University Medical Center, University of Durham, North Carolina, USA.

1992 Diploma di Consulente in Sessuologia Clinica presso la Scuola Superiore di Sessuologia Clinica – Torino.

1992 Diploma di Specializzazione in Psichiatria presso l’Università degli Studi di Torino.

1992 Corso di perfezionamento in Ipnosi Clinica, I livello, American Society of Clinical Hypnosis ASCH), Phoenix, Arizona, USA.

1990-1998 Analisi personale e analisi didattica con analisti ad indirizzo junghiano (CIPA e Jung Institut Zurigo) per complessive 600 ore.

1990 Corso di formazione in Ipnosi Medica, riconosciuto dall’American Medical Association (AMA) presso University of California, San Diego, USA.

1988 Laurea in Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Torino.