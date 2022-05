Isola dei Famosi | “Ha preso una cantonata!”: le sbattono in faccia la verità, piano premeditato all’ingresso

Cambia nuovamente il vento sulla spiaggia di Cayo Cochinos: la naufraga affonda a l’Isola dei Famosi, tutti le voltano le spalle.

L’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi” si è dimostrata davvero cruciale per uno dei naufraghi in corsa per la vittoria. Nelle ultime settimane abbiamo assistito allo sbarco in Honduras del trittico delle “Conquistadoras“, composto da Maria Laura De Vitis, Fabrizia Santarelli e Mercedesz Henger.

A sentire Ilary Blasi, le tre giovani avrebbero dovuto portare un po’ di pepe agli storici isolani di Cayo Cochinos, e mai previsione si è rivelata più azzeccata. Se Maria Laura ha conquistato per la secondo volta l’ambito status di leader assieme al compagno Alessandro Iannoni, Fabrizia ha stretto un forte legame con Estefania e Licia a Playa Sgamada. Peggior sorte è toccata all’influencer Mercedesz Henger che, a solo pochi giorni dallo sbarco, sta ora fronteggiando un vero e proprio ammutinamento da parte dei compagni.

La strategia non premia a l’Isola dei Famosi: Mercedesz nel mirino dei naufraghi

Mercedesz aveva dimostrato il suo interesse per Edoardo Tavassi ben prima di approdare a Playa Palapa. In un video di presentazione aveva infatti lanciato messaggi velati al suo indirizzo. I due compagni di avventura si sono inizialmente dedicati alla reciproca conoscenza: in breve il loro rapporto ha però subito un repentino stop.

L’influencer si è infatti scagliata contro Nicolas Vaporidis, recriminandogli una lite del passato avuta con Edoardo, e le sue accuse sono apparse gratuite e frutto di strategia. Edoardo stesso dichiara di leggere con sospetto i suoi atteggiamenti plateali, e cova delle grosse riserve nei suoi confronti. Si sospetta infatti l’impiego di una tattica volta ad accattivarsi le simpatie del pubblico da casa. Edoardo si è infatti rivelato uno dei naufraghi più amati, e Mercedesz ha avuto tutto il tempo di studiare le dinamiche del reality comodamente da casa. Il risultato è presto detto: l’influencer è stata candidata alle nominations quasi all’unanimità, attirandosi perfino il voto di Edoardo Tavassi.

Mercedesz dovrà ora affrontare un televoto davvero rischioso: si trova infatti in ballottaggio con Nicolas Vaporidis, uno dei volti preferiti di quest’edizione del format. Il pubblico da casa ne caldeggia l’uscita, e l’esito delle votazioni sembra più che scontato:

Questa buffoncella da casa ha visto che Edoardo era più amato, poi quando lui e Nicolas hanno litigato ha pensato che il pubblico si fosse schierato col primo ed ha preso una bella cantonata. Ridicola e falsa #isola — Funafracet (@iPhaele) May 16, 2022

Si preannuncia una sconfitta annunciata per la giovane Mercedesz?

