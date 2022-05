il-18-e-il-19-maggio-arriva-a-lecco-il-gotha-del-turismo-della-salute

Il turismo della salute è una nuova frontiera, soprattutto a Lecco. Lago, montagna, natura sono la cornice ideale per stare bene. Ma il turismo della salute è molto di più: è qualcosa di diverso dal turismo medico, per cui le persone si trovano a viaggiare attirate dalle eccellenze sanitarie presenti sul luogo; il turismo della salute vuole abbracciare quella fascia di popolazione che cerca di abbinare alle proprie vacanze la cura della propria persona, spesso facendo ricorso alle caratteristiche del luogo. Lecco è pronta alla sfida.

Un’agenda con ospiti internazionali

Questo tema verrà approfondito il 18 e il 19 maggio, in occasione della conferenza finale Healps2, gioco di parole tra Health e alps. L’evento è organizzato dall’istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato (Stiima) del Cnr di Lecco, Univerlecco e Moxoff SpA. Un confronto di buone pratiche con ospiti internazionali, dalla Francia, all’Austria, alla Germania, ma anche dall’Italia, rappresentata, ovviamente, dalla compagine lecchese, ma anche dalla Val d’Ossola: focus sull’Adventure Therapy come nuovo prodotto del turismo della salute.

Healps 2 è la seconda fase di Healps, un progetto interregionale che ha posto le basi per integrare la tecnologia con la valorizzazione delle risorse dell’Area Alpina. Iniziativa avviata nel 2019, con un budget di oltre 2 milioni di euro con un ampio partenariato internazionale.

L’evento, in programma all’Auditorium Casa dell’Economia della Camera di Commercio di Como-Lecco, presenta i risultati del progetto: oltre a promuovere l’attività fisica come componente per una vacanza salutare, punta sul contesto sportivo e grazie alle nuove tecnologie per facilitare il miglioramento della performance dell’atleta; o, ancora, rivolgendosi alla categoria degli atleti e degli sportivi con disabilità, punta all’inclusività.

Si parlerà della natura, al centro di iniziative per la promozione del turismo della salute. Una sorta di stati generali attorno a questo tema, a cui partecipano le istituzioni locali (Regione, Provincia, Comuni) ma anche straniere, il mondo accademico, i rappresentanti dei settori imprenditoriali, sanitario, turistico e i fornitori di servizi locali, le agenzie di innovazione.

Un focus sulle risorse sanitarie naturali

Un’alleanza che rappresenta una freccia in più per il rilancio del turismo fiaccato negli ultimi anni di pandemia, con un approccio transnazionale e trasversale che punta sulle risorse sanitarie naturali alpine uniche e rafforza la capacità di innovazione territoriale alpina. Inoltre, lo sviluppo di questo progetto punta anche alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Healps 2 realizza un triangolo virtuoso tra patrimonio naturale disponibile, esigenza di benessere delle persone e rilancio dell’economia.

L’articolo Il 18 e il 19 maggio arriva a Lecco il gotha del turismo della salute è tratto da Forbes Italia.