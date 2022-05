Andreas Müller fa piangere tutti: “Non potrà essere con noi, ma…”. Il video è toccante

Dopo la finale di Amici21, per tutti è ripresa la quotidianità. Andreas Müller, però, si lascia andare e pubblica un video strappalacrime

Nato come concorrente di Amici, Andreas Müller è uno dei volti della trasmissione di Canale5. La sua prima partecipazione al programma si è conclusa in modo brusco e improvviso a causa di un infortunio, che l’ha costretto a ritirarsi prematuramente. L’anno successivo, quindi, si è ripresentato ai casting ed è riuscito a entrare di nuovo nella scuola nella sua sedicesima edizione, vincendola.

Nelle ultime ore, il ballerino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video estremamente toccante. La realtà che sta dietro al video è toccante e profonda, il suo commento fa commuovere tutti.

Andreas Müller e il fratello: il video insieme

L’esperienza di Andreas Müller all’interno di Amici è stata profonda e complessa. La sua prima partecipazione, ad Amici15, è stata bruscamente interrotta. Al suo ritorno, l’anno successivo, non tutti i professori concordavano con il suo rientro nella scuola. Secondo alcuni, tra cui Garrison, la sua esperienza se l’era già fatta ed era giusto lasciare spazio a nuovi concorrenti.

A impuntarsi, però, è stata Veronica Peparini. La maestra di hip hop, già insegnante di Andreas l’anno precedente, l’ha voluto a tutti i costi nella scuola e così è stato. Inaspettatamente, poi, Andreas Müller ha anche vinto l’edizione. Già sul finire di Amici16, però, c’era qualche sospetto sul rapporto tra il ballerino e la sua insegnante, da loro prontamente smentito. Non appena il talent show si è concluso, però, la coppia è uscita allo scoperto: tra insegnante e ballerino è nato l’amore.

A partire da quell’anno i due non si sono più lasciati. Andreas è entrato a far parte del gruppo di ballerini professionisti di Amici, affiancando i concorrenti. Veronica, invece, è ancora docente di ballo e coreografa. Fuori dalle telecamere, poi, continuano nelle loro attività di insegnamento di danza e di direzione artistica di grandi eventi. In queste ore, infatti, stanno preparando il tour estivo di Alessandra Amoroso, che ha affidato loro le coreografie.

Nelle ultime ore, Andreas Müller ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in sala prove, mentre montano le coreografie per il tour. Di fianco a lui, però, non c’è solo Veronica Peparini ma anche suo fratello maggiore, che soffre di un ritardo mentale lieve. La didascalia è commovente: “Non potrà salire sul palco di San Siro, ma così è come se si sentisse parte di noi. Di qualcosa di bello“. Già ai tempi di Amici, infatti, Andreas aveva parlato del fratello e della sua passione per il ballo: è proprio a lui, e alla sua famiglia, che ha dedicato la vittoria.

