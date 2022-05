Amici 21 | Coltellata alle spalle dopo la finale, l’ha detto proprio lui: “Era sottotono!”

Fioccano le critiche dopo la finale di Amici 21, il giudizio tagliente arriva proprio da un ex protagonista del talent.

Domenica 15 è stata la data più attesa per milioni di spettatori: è andata infatti in onda la decisiva finale del talent “Amici 21”. Dopo lunghi mesi di militanza nella scuola d’arte più famosa della TV, i finalisti si sono finalmente scontrati a suon di note e passi di danza.

I protagonisti delle ultime battute del programma erano i talentuosi Michele, Serena, Sissi, Albe e il ballerino Luigi. Proprio quest’ultimo è stato incoronato vincitore dell’edizione, conquistando il montepremi di 150.000 euro. Le polemiche sulla finale, però, non si sono fatte attendere. Ad esprimere un giudizio tiepido è proprio un ex volto del format, che in una storia di Instagram non concede sconti alla produzione.

Fabrizio Prolli demolisce Amici 21: poco entusiasmo per la finale

Il ballerino Fabrizio Prolli è stato uno dei ballerini professionisti del corpo di ballo di “Amici”, nonché il marito della maestra Veronica Peparini. La coppia si è conosciuta proprio grazie alla passione in comune, e dal loro amore sono nati i figli Daniele e Olivia. Il performer romano ha militato nel reality nell’edizione 2016-2017, tornando poi a viaggiare per il mondo, perseguendo ingaggi prestigiosi. Ha fatto parte dell’entourage di Kylie Minogue, che l’ha incluso nel cast itinerante the “All the Lover World Tour”. Ha inoltre partecipato a format di successo come “Top of the Pops”, lavorando anche con Heather Parisi e il celebre ballerino di “Amici” Kledi.

Fabrizio Prolli ha dimostrato di seguire attentamente il talent di Canale 5, senza risparmiare frecciatine al vetriolo ad allievi ed insegnanti. L’ultima polemica risale a qualche giorno fa, e coinvolge la maestra di danza classica Alessandra Celentano. Il performer aveva infatti dichiarato: “Non condivido i modi della Celentano quando diventa assolutista. Non esiste solo la sua danza, per questo dovrebbe togliersi il paraocchi. Lei è rimasta indietro anni luce…“.

A poche ore dalla fine del programma, Prolli ha scelto di condividere con i suoi follower le impressioni circa la finale del format, rispondendo con alcune stories alle domande dei fan. Al quesito: “Finale un po’ noiosa, secondo me. Quali sono state le finali che più ti hanno appassionato?“, il ballerino ha rilasciato un’opinione lapidaria. “Un po’ sottotono rispetto a quelle degli scorsi anni. Ho amato quella tra Stash e Briga. E quella tra Elodie e Sergio.“. La stroncatura arriva a segno, con buona pace degli autori di “Amici 21”:

Le sue parole segneranno il termine definitivo della sua collaborazione con il format?

