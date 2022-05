Secondo Cityroma.com l’aganzia di Google Ads migliore in Abruzzo è “privacy Garantita”

come scegliere la migliore agenzia di Google ads in Abruzzo nello specifico Pescara, Chieti, Teramo L’aquila, esiste il guru di Google ads si chiama Privacy Garantita, esso ci insegna che L’utilizzo di Google Ads (precedentemente noto come Google Adwords) potrebbe essere la decisione più redditizia che prendi per la tua attività. Scopri come usarli in modo efficace oggi.

L’utilizzo di Google Ads potrebbe essere la decisione migliore che prendi per la tua attività.

Questa non è un’esagerazione.

Le persone usano Google per effettuare ricerche 3,5 miliardi di volte al giorno. Ogni ricerca offre opportunità per far conoscere il tuo marchio a più utenti.

Ciò significa aumentare i lead, le conversioni e le vendite.

È qui che entra in gioco Google Ads.

Google Ads ti consente di pubblicizzare e promuovere i tuoi prodotti e servizi quando gli utenti cercano parole chiave pertinenti. Se fatto bene, ha il potenziale per potenziare i lead e le vendite.

Diamo un’occhiata a cosa sono Google Ads, come funzionano e entriamo nel processo esatto che puoi utilizzare per configurarlo oggi per la tua attività.

Che cos’è Google Ads?

Google Ads è una piattaforma pubblicitaria online a pagamento offerta da Google.

Originariamente chiamato Google Adwords, la società di motori di ricerca ha rinominato il servizio come Google Ads nel 2018.

Il modo in cui funziona rimane essenzialmente lo stesso: quando gli utenti cercano una parola chiave, ottengono i risultati della loro query su una pagina dei risultati del motore di ricerca (SERP). Tali risultati possono includere un annuncio a pagamento che ha preso di mira quella parola chiave.

Ad esempio, ecco i risultati per il termine “allenatore di fitness”.

Puoi vedere che tutte le pubblicità sono in cima alla SERP. Sembrano anche quasi identici ai risultati di ricerca organici, a parte l’”Annuncio” in grassetto nella parte superiore del post.

Questo è un bene per l’inserzionista perché i primi risultati su Google in genere ottengono la stragrande maggioranza del traffico per le query di ricerca.

Tuttavia, l’acquisto di pubblicità su Google non garantisce necessariamente il primo posto. Dopotutto, probabilmente avrai molti altri esperti di marketing in competizione per la stessa parola chiave tramite Google Ads.

Per capire queste classifiche, diamo un’occhiata a come funzionano esattamente Google Ads.

Come funzionano gli annunci Google

Google Ads opera secondo un modello pay-per-click (PPC). Ciò significa che gli esperti di marketing puntano su una parola chiave specifica su Google e fanno offerte sulla parola chiave, competendo con altri che prendono di mira anche la parola chiave.

Le offerte che fai sono “offerte massime” o il massimo che sei disposto a pagare per un annuncio.

Ad esempio, se la tua offerta massima è di € 4 e Google determina che il tuo costo per clic è di € 2, ottieni quel posizionamento dell’annuncio! Se determinano che è superiore a € 4, non ottieni il posizionamento dell’annuncio.

In alternativa, puoi impostare un budget giornaliero massimo per il tuo annuncio. Non spenderai mai più di un importo specifico per quell’annuncio al giorno, aiutandoti a capire meglio quanto dovresti budget per la tua campagna pubblicitaria digitale.

I marketer hanno tre opzioni per le loro offerte:

Costo per clic (CPC). Quanto paghi quando un utente fa clic sul tuo annuncio.

Costo per mille (CPM). Quanto paghi per 1000 impressioni dell’annuncio.

Costo per impegno (CPE). Quanto paghi quando un utente esegue un’azione specifica sul tuo annuncio (iscriversi a un elenco, guardare un video, ecc.).

Google prende quindi l’importo dell’offerta e lo associa a una valutazione del tuo annuncio denominata punteggio di qualità. Secondo Google :

“Il punteggio di qualità è una stima della qualità degli annunci, delle parole chiave e delle pagine di destinazione. Annunci di qualità superiore possono portare a prezzi più bassi e migliori posizioni degli annunci”.

Il numero del punteggio è compreso tra 1 e 10, dove 10 è il punteggio migliore. Più alto è il tuo punteggio, migliore sarà la tua classifica e meno dovrai spendere per la conversione.

Il punteggio di qualità combinato con l’importo dell’offerta crea il ranking dell’annuncio: la posizione dell’annuncio nella pagina dei risultati di ricerca.

E quando un utente vede l’annuncio e fa clic su di esso, il marketer paga una piccola commissione per quel clic (quindi pay-per-click).

L’idea è che più utenti fanno clic sull’annuncio di un marketer, più è probabile che realizzino gli obiettivi dell’annuncio (ad esempio diventare un lead, effettuare un acquisto).

Ora che sai come funzionano gli annunci Google, diamo un’occhiata ai diversi tipi di annunci Google che puoi utilizzare per la tua campagna.

Tipi di annunci Google

Google offre una varietà di diversi tipi di campagna che puoi utilizzare:

Campagna di ricerca

Campagna display

Campagna commerciale

Campagna video

Campagna per app

Diamo un’occhiata a ciascun tipo di campagna ora per vedere come funzionano e quale dovresti scegliere.

Campagna di ricerca

Gli annunci delle campagne di ricerca vengono visualizzati come annunci di testo nella pagina dei risultati per la parola chiave.

Ad esempio, ecco gli annunci della campagna di ricerca per la parola chiave “laptop”:

Questi sono gli annunci con cui probabilmente hai più familiarità. Appaiono nella pagina dei risultati della ricerca con il simbolo nero “Annuncio” accanto all’URL.

Come puoi vedere, tuttavia, gli annunci di testo non sono l’unico tipo di annunci nella rete di ricerca. Puoi anche visualizzare i tuoi annunci in Google Shopping. Questo ci porta a…

Campagna commerciale

Una campagna shopping ti consente di promuovere i tuoi prodotti in un modo molto più visivo.

Questi annunci possono apparire come immagini nella pagina dei risultati di ricerca:

E possono apparire in Google Shopping:

Se disponi di un prodotto fisico, gli annunci di Google Shopping possono ottenere lead qualificati mostrando il tuo prodotto direttamente ai clienti.

Campagna display

La Rete Display sfrutta i numerosi siti web partner di Google per mostrare il tuo annuncio su diversi siti web su Internet.

E ci sono una varietà di modi diversi in cui appaiono. Innanzitutto, il tuo annuncio può essere visualizzato su siti Web di terze parti in questo modo:

Puoi anche visualizzare un annuncio video come pre-roll prima dei video di YouTube:

Google ti consente anche di pubblicizzare il tuo annuncio sulla sua piattaforma di posta elettronica Gmail:

Infine, puoi visualizzare il tuo annuncio in app di terze parti sulla rete di app di Google:

Alcuni vantaggi dell’utilizzo della Rete Display sono la sua portata. Google collabora con oltre due milioni di siti Web e raggiunge oltre il 90% di tutti gli utenti Internet per garantire che il tuo annuncio venga visualizzato il più possibile.

Gli annunci stessi sono flessibili anche in termini di stile. Il tuo annuncio può essere una gif, un testo, un video o un’immagine.

Tuttavia, non vengono senza i loro lati negativi. I tuoi annunci potrebbero finire per essere visualizzati su siti Web in cui non desideri che vengano visualizzati o davanti a video a cui non desideri associare il tuo marchio. Questo non è stato più evidente che con le varie “Adpocalissi” di YouTube negli ultimi anni.

Se stai attento a dove metti i tuoi annunci, però, la Rete Display può essere un ottimo posto per raccogliere contatti.

Campagna video

Si tratta di annunci che vengono visualizzati nella parte anteriore dei video di YouTube sotto forma di pre-roll.

“Aspetta, non l’abbiamo solo coperto con la Rete Display?”

Noi facemmo! Ma Google offre la possibilità di scegliere gli annunci video in modo specifico, piuttosto che fare pubblicità in modo più ampio sulla Rete Display.

Questo è perfetto se hai un’ottima idea per l’annuncio video che vuoi provare.

Gli annunci della campagna video sono disponibili in una varietà di forme diverse. Ci sono annunci video ignorabili come quello sopra. Ci sono annunci non ignorabili come questo:

Ci sono annunci discovery che puoi trovare nella pagina dei risultati di ricerca di parole chiave specifiche:

E ci sono i vari overlay e banner che puoi vedere sopra.

Per ulteriori informazioni su questo, dai un’occhiata al nostro articolo sulla pubblicità su YouTube .

Campagna per app

Come gli annunci video, anche gli annunci per app sono inclusi nella Rete Display ma possono essere utilizzati per campagne mirate.

Per questo, non progetti ogni singolo annuncio per app. Invece, prenderanno il tuo testo e le risorse come le foto e forniranno l’annuncio per te.

L’algoritmo verifica diverse combinazioni di asset e utilizza più spesso quella con le prestazioni migliori.

Ora che conosci i tipi di annunci che puoi creare con Google, diamo un’occhiata al costo.

Costo pubblicitario di Google

Il costo per clic medio negli Stati Uniti è in genere compreso tra $ 1 e $ 2.

Tuttavia, il costo del tuo specifico annuncio Google varia in base a una serie di fattori. Questi fattori includono la qualità del tuo sito web e quanto stai offrendo.

In quanto tale, il costo varierà da un annuncio all’altro.

Per capire quanto costerà la pubblicità di Google alla tua attività, devi prima comprendere il sistema di aste pubblicitarie.

Quando un utente cerca una parola chiave che stai prendendo di mira, Google passa automaticamente alla modalità asta e confronta il tuo ranking dell’annuncio con quello di ogni altro marketer che prende di mira quella parola chiave.

Se ritieni che un budget pubblicitario elevato con un’offerta massima elevata possa avere un buon posizionamento, ripensaci. Il sistema di aste di annunci e ranking degli annunci di Google favorisce i siti Web che aiutano maggiormente gli utenti con un punteggio di qualità elevato rispetto a quelli più bassi.

Quindi potresti vedere che il tuo CPC è molto inferiore a quello di un’enorme azienda Fortune 500 con un budget pubblicitario elevato solo perché la tua pubblicità era di qualità migliore.

Ora che conosci il costo, i tipi di annunci che puoi creare e cosa sono Google Ads, diamo un’occhiata a come puoi ottimizzare i tuoi annunci con lo Strumento di pianificazione delle parole chiave di Google.

Come utilizzare lo Strumento di pianificazione delle parole chiave di Google per i tuoi annunci

Google Keyword Planner è lo strumento gratuito per le parole chiave di Google che ti aiuta a scegliere quelle che la tua attività dovrebbe avere come target.

Il modo in cui funziona è semplice: cerca parole e frasi relative alla tua attività nel pianificatore di parole chiave. Fornirà quindi approfondimenti su quelle parole chiave come la frequenza con cui le persone le cercano.

Ti darà anche le offerte suggerite per gli importi che dovresti fare per la parola chiave e per quanto siano competitive determinate parole chiave.

Da lì, sarai in grado di prendere decisioni migliori in merito alla tua campagna Google Ads.

Iniziare è semplice.

Passaggio 1: vai allo Strumento di pianificazione delle parole chiave

Vai al sito Web di Google Keyword Planner e fai clic su Vai a Keyword Planner al centro.

Passaggio 2: configura il tuo account

Assicurati di aver eseguito l’accesso al tuo account Google. Una volta fatto, fai clic su Nuovo account Google Ads al centro della pagina.

Nella pagina successiva, conferma l’accuratezza delle informazioni sulla tua attività scegliendo il tuo paese, fuso orario e valuta. Quando tutto sembra a posto, fai clic su Invia.

Quando lo farai, verrai indirizzato a una pagina di congratulazioni. Clicca su Esplora la tua campagna.

Passaggio 3: vai allo Strumento di pianificazione delle parole chiave di Google

Arriverai quindi alla dashboard della tua campagna Google Ads. Fai clic su Strumenti e impostazioni nel menu in alto. Quindi fare clic su Strumento di pianificazione delle parole chiave.

Verrai quindi inviato allo Strumento di pianificazione delle parole chiave di Google. Per trovare nuove parole chiave da scegliere come target, usa il loro strumento Scopri nuove parole chiave . Questo strumento ti consente di cercare parole chiave pertinenti e generare un elenco di idee per nuove parole chiave a cui potresti rivolgerti.

Diamo un’occhiata a un esempio: immagina di gestire un negozio di scarpe da corsa. Potresti voler scegliere come target le parole chiave intorno alle scarpe da corsa e all’allenamento da gara. Le tue parole chiave potrebbero assomigliare a questa:

Quando fai clic su Ottieni risultati , ti verrà fornito il tuo elenco di parole chiave e ti mostrerà le seguenti informazioni su di esse:

Ricercatori mensili medi

concorrenza

Quota impressioni dell’annuncio

Offerta per la parte superiore della pagina (intervallo basso)

Offerta per la parte superiore della pagina (gamma alta)

Ti mostrerà anche un elenco di idee per le parole chiave suggerite.

Ecco qua. Ecco come puoi iniziare a utilizzare lo Strumento di pianificazione delle parole chiave di Google.

Come fare pubblicità su Google (Metodo facile)

Esistono diversi modi per fare pubblicità su Google.

Se è la prima volta che fai pubblicità, otterrai un processo molto semplice che ti aiuterà a impostare facilmente il tuo annuncio Google. Se questo non è il tuo primo rodeo e hai già un account Google Ad, salta questa sezione e passa a quella successiva.

In caso contrario, continua a leggere!

Per fare pubblicità su Google, devi prima avere un account Google per il tuo marchio o attività.

Se non ne hai ancora uno, va bene! Segui questo link per istruzioni su come crearne uno .

Una volta che il tuo account è attivo e funzionante, sei pronto per fare pubblicità su Google.

Passaggio 1: definisci un obiettivo vincente

Innanzitutto, vai alla home page di Google Ads . Da lì, fai clic sul pulsante Inizia ora al centro della pagina o nell’angolo in alto a destra.

Se vieni indirizzato alla tua dashboard, fai clic su + Nuova campagna .

Dovrai quindi scegliere l’obiettivo della tua campagna. La scelta di questo obiettivo consentirà a Google di conoscere il tipo di pubblico a cui vorrai rivolgerti e come otterranno i soldi della tua offerta.

Ci sono una varietà di obiettivi che puoi scegliere. Una volta fatto, ti aiuterà a fornire il giusto tipo di annuncio per te.

Suggerimento: un obiettivo solido e ben definito può fare la differenza tra la creazione di una macchina per la generazione di lead con la tua campagna Google Ads e vedere il tuo tempo e denaro sprecati.

E per fissare buoni obiettivi, devi imparare come impostare obiettivi SMART.

Gli obiettivi SMART aiutano la tua azienda a creare sistemi per raggiungere i tuoi obiettivi di Google Ads. Per ulteriori informazioni, assicurati di consultare il nostro articolo sull’argomento .

Passaggio 2: scegli il nome della tua attività e le parole chiave

Dopo aver scelto i tuoi obiettivi, fai clic su Avanti. Nella pagina successiva, dovrai fornire un nome commerciale.

Nella pagina successiva, puoi scegliere i temi delle parole chiave che corrispondono al tuo annuncio e al tuo marchio. Ricordi il lavoro che hai fatto con lo Strumento di pianificazione delle parole chiave di Google? È qui che potrebbe tornare utile.

Dopo aver scelto le parole chiave, fare clic su Avanti.

Nella pagina successiva, puoi scegliere i temi delle parole chiave che corrispondono al tuo annuncio e al tuo marchio. Ricordi il lavoro che hai fatto con lo Strumento di pianificazione delle parole chiave di Google? È qui che potrebbe tornare utile.

Dopo aver scelto le parole chiave, fare clic su Avanti.

Passaggio 3: scegli il tuo pubblico di destinazione

Nella pagina successiva potrai scegliere dove desideri indirizzare il tuo annuncio. Questo può essere vicino a un indirizzo specifico come una vetrina fisica o una posizione. Oppure possono essere regioni, città o codici postali più ampi.

Scegli la regione che desideri scegliere come target. Una volta fatto, fai clic su Avanti.

Passaggio 4: crea un annuncio fantastico

Ora è il momento della parte divertente: creare l’annuncio vero e proprio.

In questa sezione potrai creare il titolo dell’annuncio e la descrizione. Tutto è reso ancora più semplice con la casella di anteprima dell’annuncio sul lato destro.

Google offre anche suggerimenti utili e annunci di esempio per iniziare subito a scrivere gli annunci.

C’è solo una cosa che devi sapere per scrivere un ottimo testo pubblicitario: conosci il tuo pubblico.

Questo è tutto. Non c’è nessun grande segreto o trucco per scrivere testi accattivanti. Una volta che conosci il tuo mercato di riferimento e quali sono esattamente i suoi punti deboli, sarai in grado di creare contenuti che invieranno loro a fare clic sul tuo annuncio più velocemente di quanto tu possa dire “Don Draper”.

Hai bisogno di un piccolo aiuto per conoscere il tuo pubblico? Scarica gratuitamente oggi il nostro white paper sulla ricerca sul pubblico .

Passaggio 5: imposta la fatturazione

Questa parte è semplice. Inserisci tutti i tuoi dati di fatturazione e tutti i codici promozionali che potresti avere per uno sconto.

Quindi fare clic su Invia.

Congratulazioni! Hai appena creato il tuo primo annuncio Google!

Non festeggiare ancora. Devi ancora imparare a monitorare il tuo annuncio Google con Google Analytics.

Come fare pubblicità su Google (Metodo avanzato)

Ecco l’approccio più pratico per creare un annuncio Google.

Nota: questo metodo presuppone che tu abbia già inserito i tuoi dati di pagamento in Google Ad. Se non l’hai ancora fatto, vai alla dashboard di Google Ads, quindi fai clic su Strumenti e impostazioni.

In Fatturazione , fai clic su Impostazioni. Lì potrai impostare le tue informazioni di pagamento.

Passaggio 1: definisci i tuoi obiettivi

Innanzitutto, vai alla home page di Google Ads . Da lì, fai clic sul pulsante Inizia ora al centro della pagina o nell’angolo in alto a destra.

Se vieni indirizzato alla tua dashboard, fai clic su + Nuova campagna .

Dovrai quindi scegliere l’obiettivo della tua campagna. La scelta di questo obiettivo consentirà a Google di conoscere il tipo di pubblico a cui vorrai rivolgerti e come otterranno i soldi della tua offerta.

Con l’obiettivo scelto, viene visualizzata una finestra in cui selezioni il tipo di campagna. Le opzioni sono:

Ricerca

Schermo

Shopping

video

Inteligente

Scoperta

Da qui, le indicazioni cambieranno a seconda del tipo di campagna che scegli. Tuttavia, i passaggi ampi rimangono gli stessi.

Scegli il tipo di campagna, inserisci le informazioni specifiche richieste da Google per quel tipo, quindi fai clic su Continua.

Passaggio 2: scegli il targeting e il budget

Per questo esempio, utilizzeremo una campagna sulla rete di ricerca per generare lead.

Qui puoi scegliere le reti in cui desideri visualizzare il tuo annuncio.

E puoi scegliere la posizione, le lingue e il pubblico specifici a cui apparirà il tuo annuncio.

È naturale pensare che più grande è il tuo raggio, più affari ottieni, ma potrebbe non essere così. In effetti, più è chiaro e definito chi ti rivolgi, più lead e conversioni sarai in grado di realizzare.

È paradossale, ma più piccola è la rete che getti, più pesci catturerai.

Ha anche senso puntare a un’area più piccola se la tua attività ha sede principalmente in una città. Ad esempio, se offri prodotti fisici o al dettaglio a Chicago, probabilmente non vorresti includere Los Angeles nel tuo target.

Per ulteriori informazioni su questo argomento, assicurati di consultare il nostro articolo su come trovare il tuo mercato di riferimento.

Nella sezione successiva, potrai inserire offerte e budget effettivi per la tua campagna pubblicitaria.

Inserisci il budget che desideri, nonché il tipo di offerta che desideri scegliere come target.

Nell’ultima sezione potrai includere le estensioni annuncio. Questi sono testi aggiuntivi che puoi aggiungere al tuo annuncio per renderlo ancora migliore.

Quando hai finito con questa pagina, fai clic su Salva e continua.

Passaggio 3: imposta il gruppo di annunci

Un gruppo di annunci è un gruppo di annunci che potresti avere che condividono gli stessi temi e target. Ad esempio, potresti avere più annunci destinati a scarpe da corsa e allenamento da gara. In tal caso, potresti voler creare un gruppo di annunci per “in esecuzione”.

Aggiungi le tue parole chiave o inserisci l’URL del tuo sito web e Google te le fornirà. Dopo aver aggiunto le parole chiave desiderate per questo gruppo di annunci, fai clic su Salva e continua in basso.

Passaggio 4: crea il tuo annuncio

Ora è il momento di creare effettivamente l’annuncio.

In questa sezione potrai creare il titolo dell’annuncio e la descrizione. Tutto è reso ancora più semplice con la casella di anteprima dell’annuncio sul lato destro. Lì potrai guardare le anteprime del tuo annuncio su dispositivi mobili, desktop e annunci display.

Dopo aver creato l’annuncio, fai clic su Fine e Crea annuncio successivo se desideri aggiungere un altro annuncio al tuo gruppo di annunci. In caso contrario, fare clic su Fatto.

Passaggio 5: rivedere e pubblicare

In questa pagina successiva, rivedi la tua campagna pubblicitaria. Assicurati che tutti i problemi siano risolti. Quando tutto sembra a posto, fai clic su Pubblica. Ecco! Hai appena creato una campagna di annunci Google!

Come monitorare il tuo annuncio Google con Google Analytics

C’è una citazione di Adam Savage di Mythbusters che si adatta qui:

L’unica differenza tra il cazzeggio e la scienza è scriverlo.

Lo stesso vale per il marketing. Se non stai monitorando e analizzando la tua campagna di annunci Google, ne guadagnerai molto poco.

Analizzando i tuoi dati, imparerai le modifiche che devi apportare alle tue campagne future per renderle più efficaci.

Per fare ciò, vorrai collegare i tuoi annunci Google con Google Analytics.

Se non hai ancora configurato Google Analytics, ecco il nostro articolo su come configurarlo in soli cinque semplici passaggi.

Una volta fatto, segui questi passaggi da Google per collegare i due servizi:

Vai al tuo account Google Ads.

Fare clic sul menu Strumenti .

Fare clic su Account collegati in Configurazione.

Fai clic su Dettagli in Google Analytics.

Ora puoi visualizzare i siti Web di Google Analytics a cui puoi accedere. Fai clic su Imposta collegamento sul sito Web che desideri collegare a Google Ads.

Da qui potrai collegare la vista di Google Analytics del tuo sito web.

Fare clic su Salva.

Ora sarai in grado di visualizzare metriche vitali come costi e dati sui clic del tuo annuncio Google su Analytics. Questo è di vitale importanza per determinare i futuri aggiustamenti della campagna e misurare il successo delle tue attuali campagne.

Da qui, vorrai impostare i tag per monitorare le conversioni che guadagni dal tuo annuncio. Per saperne di più, consulta il nostro articolo sull’impostazione del monitoraggio degli eventi per ulteriori informazioni .

Suggerimenti per l’esecuzione di campagne pubblicitarie Google

Vuoi eseguire una campagna pubblicitaria Google davvero eccezionale? Segui i nostri suggerimenti di seguito per aiutare.

Ottimizza la tua pagina di destinazione

La tua pagina di destinazione è dove vanno gli utenti dopo aver fatto clic sul tuo annuncio. In quanto tale, è una delle parti più cruciali dell’esperienza del tuo potenziale cliente.

Vuoi che le pagine di destinazione abbiano un invito all’azione chiaro e invitante, mantenendo l’intera pagina scansionabile. Ciò significa che non ci sono grandi blocchi di testo e un obiettivo ovvio.

Vuoi che i visitatori si iscrivano alla tua newsletter? Assicurati che la casella di registrazione sia davanti e al centro.

Vuoi più vendite? Includi alcune testimonianze e molti link per acquistare i tuoi prodotti/servizi.

Qualunque sia il tuo obiettivo, assicurati di dare un’occhiata ai nostri suggerimenti su come creare pagine di destinazione ad alta conversione qui (questo articolo è specifico per Instagram, ma funziona bene per qualsiasi tipo di pubblicità).

Inchioda il titolo

Il titolo è probabilmente la parte più importante del tuo annuncio Google.

Dopotutto, è la prima cosa che vedono i potenziali clienti. E deve distinguersi tra gli altri risultati sulla prima pagina di Google.

In quanto tale, devi assicurarti di inchiodare il titolo.

Ci sono alcuni ottimi modi per creare titoli invitanti. Il nostro consiglio più grande: evita i clickbait. Non solo frustrerà i tuoi lettori, ma erode anche la reputazione del tuo marchio.

Per aiutarti a scrivere grandi titoli, dai un’occhiata al nostro articolo su come ottenere clic senza ricorrere a clickbait .google, ads, pescara, teramo, chieti, L’aquila, Costi, migliore, Cristian Nardi,

